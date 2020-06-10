Организации ЖКХ потеряют 300 млрд рублей при заморозке тарифов

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Замглавы Минстроя России Максим Егоров заявил, что выпадающие доходы при заморозке тарифов ЖКХ составят порядка 300 млрд рублей, передает РИА «Новости».

По его словам, прогнозируемая сумма — это потери только тепло- и водоснабжающих организаций. Отказ от индексации тарифов на газ, энергетику и вывоз мусора будет стоить еще дороже.

Егоров отметил, что отрасль не выдержит таких потерь.

Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что ведомство рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года.

С 2013 года выплаты ЖКХ ежегодно индексируются 1 июля, чтобы сдержать инфляцию. В 2019 году индексация была двухэтапной из-за повышения ставки НДС. 1 января тарифы выросли на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

Источник