Украинский депутат предложил создать ядерные бомбы против России и Венгрии

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинский депутат от партии экс-президента страны Петра Порошенко Тарас Билан предложил создать ядерные бомбы против России и Венгрии. Об этом сообщает «Страна.ua».

С соответствующим предложением он обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Депутат заявил о необходимости создания 100-150 атомных зарядов, которые будут использованы в качестве «средства сдерживания внешнего агрессора».

Билан добавил, что взорвать боеголовки необходимо при помощи ракет типа РК-360МЦ «Нептун», а также волонтеров «первой волны мобилизации» и диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев.

По его мнению, ядерные бомбы следует реализовать около военных объектов Будапешта, Москвы и Санкт-Петербурга.