Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Инфляция в России в период с 2 по 8 июня замедлилась до нулевого уровня после двух недель незначительного роста, передает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В ведомстве также уточнили, что потребительские цены в России с начала года увеличились на 2,4%.

В годовом выражении на 8 июня инфляция в России составила чуть более 3%.

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