Якщо ситуація не покращиться, карантин посилять на всій території Волині

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Якщо ситуація не покращиться, карантин посилять на всій території Волині

На Волині можуть посилити карантинні заходи, якщо епідеміологічна ситуація не зміниться на краще.

Про це йшлося сьогодні, 10 червня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак повідомила, що наразі на Волині – високий показник інцидентності коронавірусу (кількості випадків на 100 тисяч населення). За останніх 7 днів цей показник становить 24,7 на 100 тисяч населення (при рекомендованому МОЗом 12 на 100 тис. населення). Зокрема, у Володимир-Волинському районі – 87,60, Камінь-Каширському районі – 45,34, м. Ковель – 46,89, Ківерцівському районі – 37,75, Луцькому районі – 28,34, Турійському – 27,07 та у Ратнівському районі – 17,37, у Луцьку – 21,61.

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Тож, зважаючи на таку ситуацію, наступний етап карантинних послаблень, який мав стартувати з 10 червня, у Волинській області не відбудеться.

Тобто, не відкриваються санаторії, ресторани, не дозволяється проводити спортивні та релігійні заходи, відвідування закладів дошкільної освіти, роботу закладів фізичної культури, відвідування занять у групах більше, ніж 10 осіб в закладах освіти, перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому) взагалі відміняється. Діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях – теж під забороною.

Залишається працювати громадський транспорт та магазини, але з суворим дотриманням карантинних протиепідемічних вимог.

Окрім того, відбудеться посилення протиепідемічних заходів у Ратнівському та Ківерцівському районах. Зокрема, на в’їздах та виїздах з села Річиця Ратнівського району, міста Ківерці та селища Олика Ківерцівського району діятимуть карантинні пости.

«Якщо ситуація не покращиться до кінця тижня, то, можливо, карантин посилимо не локально, а у загальному по області», — сказала заступниця голови ОДА.

Нагадаємо, загалом станом на 10 червня на Волині підтвердили 1214 випадків коронавірусу, з них 101 – за останню добу.

Таку велику кількість пояснюють, з-поміж іншого, і тим, що тестування допомогла робити тернопільська лабораторія, взявши на себе частину навантаження. За весь період пандемії в області від ускладнень коронавірусу померли 37 людей, троє – за останню добу.