Антон Грачев уходит с поста директора IT-парка

Директор казанского IT-парка Антон Грачев уходит с должности в связи с переходом на новую работу. Об этом сообщили в пресс-службе технопарка в сфере высоких технологий.

Антон Грачев

На должность директора IT-парка будет объявлен открытый конкурс. Временно исполняющим обязанности директора назначен первый заместитель Руслан Власов.

Грачев руководит IT-парком с 2013 года. За время работы в бизнес-инкубаторе IT-парка провели 80 отборов на двух площадках, а выпускниками стали более 450 стартап-команд. Основатели этих компаний создали более 1,3 тыс. рабочих мест. С июня 2018 года технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» в Татарстане. По состоянию на начало года резидентами были 143 компании. Налоговые отчисления компаний-резидентов с 2010 по 2019 год составили 7,1 млрд рублей.

Как сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ, Грачев начинает новый этап карьеры и продолжит работу в международном научно-инновационном проекте.