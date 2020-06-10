Стоимость акций Tesla впервые превысила $1000

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Ringo H.W. Chiu/AP
Стоимость акций американского производителя автомобилей Tesla впервые в истории превысила отметку в $1000, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Так, в ходе торгов днем 10 июня стоимость акций компании достигла $1006,78. По состоянию на 17.13 по мск акции вновь просели до 999,62 $.
Стоимость ценных бумаг Tesla увеличивается на фоне рекордного роста индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ-100 после длительного спада из-за пандемии коронавируса. 9 июня этот показатель превысил отметку в 10 000 пунктов.
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