Помпео: США расследует нападения на журналистов в ходе протестов

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Andrew Caballero-Reynolds/Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал что власти расследуют нападения на иностранных журналистов, которые пострадали во время протестов против расизма в стране, сообщает РИА «Новости».

«Со стороны некоторых стран была выражена обеспокоенность, что с их репортерами обошлись ненадлежащим образом. Вы и эти страны должны знать, что мы будем разбираться с ними самым подобающим образом», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что Госдепартамент приложит все усилия, чтобы расследовать нападения настолько, насколько это возможно.

Ранее СМИ сообщали, что во время протестов в США по поводу смерти Джоджа Флойда пострадали по меньшей мере два российских журналиста — корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев и продюсер агентства Sputnik Николь Руссел.

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