Эффект стереотипной угрозы, гендерные и расовые стереотипы

Психолог Ольга Гулевич об эффекте стереотипной угрозы, гендерных и расовых стереотипах.

В обыденном общении мы часто встречаемся со словом «стереотип». Когда мы говорим о стереотипах, мы имеем в виду очень простые схемы, представления или последовательности поведения, которые оказывают влияние на наши оценки или действия. Также это один из ключевых терминов социальной психологии.

Важно понимать, что научное и обыденное определения этого понятия различаются. В психологии под стереотипами понимают набор черт, которые человек приписывает представителям определенной социальной группы. Например, когда говорят, что женщины склонны к доброте и эмоциональны, а мужчины склонны к лидерству и агрессивны.

Характер стереотипов

Стереотипы — универсальное явление для разных стран и обществ. Они могут формироваться по отношению к разным группам, но во всех странах есть стереотипы о мужчинах и женщинах (гендерные стереотипы), стереотипные представления о людях разного возраста, чаще всего пожилых и молодых (возрастные стереотипы). Еще два универсальных типа стереотипов — это этнические и расовые стереотипы — представления о членах этнических и расовых групп.

Содержание стереотипов может сильно различаться. Они могут включать в себя как позитивные, социально желательные, так и социально нежелательные особенности. Например, интеллект — это плюс-характеристика, а агрессивность — минус-характеристика. С точки зрения психологии эти черты в сознании людей группируются в два крупных измерения. Первое — компетентность, куда относятся черты, связанные с интеллектом, знанием, профессиональным опытом, целеустремленностью. Второе измерение — теплота, куда относятся характеристики, связанные с добротой, честностью, благонамеренностью, готовностью пойти навстречу другим людям.

Как мы узнаем стереотипы

Стереотипы — результат общественной жизни, потому что люди не рождаются со стереотипами. Человек постепенно запоминает их с момента рождения. Сначала мы узнаем их в семье, когда родители говорят: «Делай это и не делай того-то: ты же мальчик», «Делай это и не делай того-то: ты же девочка». Затем мы встречаемся с этими стереотипами в школе, университете, на работе. Еще эти стереотипы нас всегда сопровождают благодаря средствам массовой коммуникации, где в новостях, художественных фильмах и рекламе есть примеры поведения стереотипных героев.

Стереотипы продолжают существовать в обществе, потому что люди склонны делать мир вокруг себя понятным и предсказуемым. Когда человек попадает в новую ситуацию, он пытается получить информацию о том, что происходит, пытается понять, какие люди его окружают и чего ждать от этих людей. Во многих ситуациях такой информации у нас почти нет. Представьте, что вы оказались на новой работе или в новой для себя стране, вы мало знаете об окружающих, но можете получить минимальную информацию, изучая внешние признаки людей. В таких неопределенных ситуациях мы спонтанно начинаем классифицировать людей на основе хорошо заметных признаков — проводим социальную категоризацию, например, на основе биологического пола, на основе возраста, цвета кожи, разреза глаз. Когда мы помещаем человека в определенную группу, мы говорим: «Ага, перед нами женщина», а затем начинаем применять стереотипы. Мы думаем: «Ага, она женщина, значит, она добрая, но эмоциональная». Или: «Ага, он мужчина, значит, он склонен к лидерству или, возможно, агрессивен». В итоге мы делаем мир вокруг себя более понятным и предсказуемым.

Проблема стереотипов

Проблема использования стереотипов в том, что все люди разные. Психологические исследования показывают, что различия между женщинами и различия между мужчинами по агрессивности, по эмоциональности, по уровню интеллекта больше, чем различия между мужчинами и женщинами в целом. Когда мы начинаем использовать стереотипы, мы убираем индивидуальные различия, выкидываем их из нашего восприятия. В итоге суждения, которые мы строим, и формы поведения, которые мы выбираем, могут не подходить для конкретного человека.

Несмотря на эту проблему, люди продолжают использовать стереотипы, и они оказывают двойственное влияние на наши оценки и поведение. Приведем два примера, связанных с гендерными стереотипами, они будут касаться эмоциональной стороны жизни с одной стороны и профессиональной деятельности с другой.

Гендерные стереотипы и эмоции

Психологические исследования показывают, что люди по-разному распознают эмоции на лицах мужчин и женщин. Согласно стереотипам, женщины эмоциональны и доброжелательно настроены к окружающим, а мужчины менее эмоциональны и настроены более враждебно. Если человек поддерживает такие стереотипы, то он начинает быстрее замечать признаки эмоций на лице женщины, чем на лице мужчины, потому что он ожидает увидеть эти признаки. Кроме того, мы быстрее распознаем на лице женщины радость и грусть. На лице мужчины мы быстрее распознаем признаки гнева и презрения.Самое интересное, что если мы увидели на лицах людей эмоции сильной грусти и даже слез, то мы по-разному будем объяснять эти эмоции. Сильную грусть, сопровождающуюся слезами, у женщин объясняют присущими им психологическими особенностями. Аналогичное эмоциональное поведение мужчин обычно объясняют сильными ситуационными факторами, внешним воздействием.

Гендерные стереотипы и работа

Второй пример связан со стереотипами в профессиональной деятельности. Влияние стереотипов наблюдается, потому что черты, которые присущи, как кажется, мужчинам и женщинам, частично определяют род деятельности, которую эти люди могут вести.

Традиционным занятием для женщин считается что-то связанное с общением, с детьми. Для мужчин род деятельности скорее связан с техническими областями и бизнесом — или только кажется, что связан. Если придерживаться таких стереотипов, то при отборе кандидатов на работу выбор будет предрешен. Если человек отбирает на работу в компьютерную организацию людей, занимающихся программированием, то предпочтение будут отдавать мужчинам, потому что они заранее выглядят компетентнее. А для должности учителя начальной школы или воспитателя детского сада, согласно стереотипам, скорее подойдет женщина.

Даже когда человека уже взяли на работу, к нему будут по-разному относиться. Исследования показывают, что люди, играющие роль начальника, выделяют больше материальных ресурсов мужчинам для выполнения специфической деятельности. Кажется, что у вас есть должность и вы ее выполняете, но возможности, которые вам даются, разные. Это одна сторона воздействия стереотипов, связанная с их влиянием на восприятие окружающих.

Эффект стереотипной угрозы

Поразительным образом стереотипы влияют на наше самовосприятие. Если мы поддерживаем некоторые стереотипы, то начинаем применять их к себе.

Яркий пример такого влияния — эффект стереотипной угрозы. Его впервые обнаружили на расовых стереотипах, а потом и на гендерных. Такой эффект возникает, когда в обществе есть стереотип о конкретной группе, включающей в себя негативные особенности. Например, женщины плохо справляются с техническими или точными науками. В итоге люди из стереотипизированной группы становятся жертвами таких стереотипов. Многие психологические исследования показывают, что женщины, которым напомнили о существовании подобных стереотипных представлений, хуже выполняют математические тесты.

Появление такого эффекта происходит по нескольким причинами. Прежде всего, когда человек помнит о таких стереотипах, он начинает волноваться, и у него возникают посторонние мысли. Человек боится оправдать эти негативные ожидания, и в итоге из-за стресса их оправдывают. Также в таких ситуациях у человека падает мотивация.

Кроме того, подобное представление имеет и долговременное воздействие. Люди, которые долго находятся под воздействием таких стереотипов, не хотят заниматься соответствующей деятельностью. Например, девочки, которым напоминают о таких стереотипах, не видят себя в будущем в университетах занимающимися техническими науками. Человек просто закрывает для себя эту деятельность. Аналогично с мужчинами, которым говорят, что педагогика или лингвистика — это женское занятие. Люди дистанцируются от такой деятельности, поэтому они могут даже не начать заниматься в той области, где их ждал бы большой успех.

Стереотипы и общество

Воздействие стереотипов рассматривается в социальных науках, особенно в психологии, как большая и серьезная проблема. Но это не значит, что эту проблему невозможно решить.

В обществах есть разные люди, которые в разной степени согласны с этими стереотипами. Кто-то их поддерживает, кто-то — нет. Страны различаются по степени этих стереотипов. Сравнительные исследования показывают, что в странах Северной и Западной Европы гендерные стереотипы выражены меньше, чем в странах Южной Европы.

Главное, многие психологические исследования показывают, что стереотипы можно менять. Существуют целые программы, с помощью которых меняют стереотипные ожидания. Этот процесс важен, потому что изменение стереотипов и частично отказ от стереотипов позволяют людям делать то, что хотят делать в жизни они сами, а не то, что предписывают им подобные представления.