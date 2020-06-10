Рассекреченный черновик плана мирового империализма. Как использовали смерть Сталина

Документ под названием «План Даллеса» очень часто приводится «в интернетах» как доказательство планомерности работы по разрушению СССР со стороны Штатов.

Предисловие СП

Предлагаем вниманию рассекреченный черновик плана мирового империализма в лице разведывательного сообщества США по использованию в классовой борьбе против коммунизма факта гибели Сталина.

Первое, что хотелось бы отметить. То, что ЦРУ без стеснений рассекречивает подобные документы показывает, что капитал в США чувствует себя очень уверено и не боится никаких обвинений со стороны возмущённой общественности.Второе. Следует обратить внимание на то, что целью империалистов являлось именно руководство компартии. Буржуазия прекрасно понимает, что самое слабое место коммунистического движения — это преемственность руководства. Второй важнейшей целью было разрушение единства мирового коммунистического движения, что успешно проделал за США Хрущёв.СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

13 марта 1953 г.

Меморандум для комитета психологической стратегии

ТЕМА: План психологического использования смерти Сталина

Сообщаемое здесь представляет собой переработанный текст проекта, связанного со смертью Сталина, и подготовленного для рассмотрения на запланированной на 18 марта встрече Комитета. Согласно полученным инструкциям, я объединил в этой переработке письменные и устные комментарии. Поскольку редактирование не было разрешено, в статье остались расплывчатости и некоторые расхождения, связанные со срочностью подготовки.

Я хотел бы особенно подчеркнуть важность предположения 3 d на странице 2. Группа подготовки проекта посчитала, что основное значение предлагаемой в пункте речи заключается в том, чтобы служить поворотным пунктом при ее включении в новую политическую инициативу, отличающуюся от подхода, основанного на действующей политике. Видимо, только наиболее тщательные меры предосторожности в этом отношении, могут предотвратить новые шаги от восприятия их в качестве «психологической войны».

Исполняющий обязанности

[цензура]ПриложениеПлан психологического использования смерти Сталина

Часть I. Введение

1. Задача

a. Задача заключается в составлении плана психологических операций, входящего во всестороннюю и имеющую решающее значение программу использования смерти Сталина и передачи власти в новые руки, направленную на достижение реального прогресса в направлении наших национальных интересов.

b. В настоящее время невозможно существование психологического плана, который был бы пригоден для всех случаев. Психологические операции, как и другие действия, должны обладать возможностью быстрого и гибкого реагирования на изменения ситуации. Следовательно, необходимо создать сильную межведомственную группу высокого уровня, целью которой было бы проведение непрерывного пересмотра психологических планов и операций в соответствии с национальной политикой.

[цензура]

2. Основные соображения

a. Психологические операции сами по себе не могут оказать достаточного влияния на советскую систему, вызвав в ней изменения, которые мы расценили бы, как реальный прогресс в направлении наших национальных целей. Они способны только содействовать успеху дипломатических, политических, военных и экономических действий, которые предпринимает Правительство Соединенных Штатов. Они также могут усугублять напряжение, возникшее внутри самой системы Советов. Такие операции должны входить во всестороннюю и имеющую решающее значение программу использования смерти Сталина.

b. Обсуждение того, какими должны быть все элементы такой программы, выходит за рамки настоящего документа. Однако при составлении данного плана психологических операций, было необходимо сделать определенные предположения о национальной политике. Эти предположения, адаптированные для целей настоящего документа, изложены ниже в параграфе 3. Если эти предположения окажутся ошибочными, то необходимо соответствующим образом скорректировать план психологических операций.

3. Предположения

a. Предполагается, что фундаментальные цели Соединенных Штатов по отношению к системе Советов, остаются такими, как изложено в соответствующих документах Совета национальной безопасности, а именно NSC 20/4, NSC 68, NSC 114, и NSC 135. В сущности, этими фундаментальными целями являются:

(1) Осуществить сокращение силы и влияния Советов, в странах-сателлитах и в коммунистическом Китае, и, тем самым, уменьшить силу и влияние Советов в международных делах;

(2) Осуществить фундаментальное изменение природы советской системы — что найдет отражение в международных отношениях советского режима в такой манере, которая соответствует духу и целям Устава ООН.

b. Предполагается, что Правительство Соединенных Штатов, чтобы добиться указанных целей, намерено использовать все возможности, появившиеся в связи со смертью Сталина, и сопутствующих ей проблем по передаче власти.

c. Предполагается, что Правительство Соединенных Штатов прибегнет к всесторонней и имеющей решающее значение программе действий — включая все подходящие дипломатические, политические, военные и экономические меры, имеющиеся в нашем распоряжении. Целью этого является достижение реального прогресса в направлении наших национальных целей. Также предполагается, что настоящий план психологических операций, пересматриваемый время от времени, станет частью этой большой и интегрированной кампании.

d. Наконец, предполагается, что главным начальным шагом в этой национальной кампании должна стать речь Президента, в которой в общих чертах описывается программа Соединенных Штатов по установлению мира [и, возможно, предложение ранней встречи на высоком уровне для рассмотрения определенных важных вопросов, требующих решения]. Это будет рассматриваться как серьезный шаг, который, как мы надеемся, приведет к серьезным переговорам по урегулированию этих вопросов. В результате, такой шаг должен трактоваться и рекламироваться, как важное усилие со стороны Соединенных Штатов по движению в направлении мира во всем мире.

4. Психологическая оценка ситуации

( Этот параграф следует читать совместно со специальной разведывательной оценкой ситуации (SE-39, 12 марта 1953 г))

a. Давно предполагалось, что одна из наиболее обещающих возможностей достижения реального прогресса в направлении наших национальных целей по отношению к системе Советов, могла появиться после смерти Сталина. Неизбежная необходимость передачи власти в новые руки, независимо от того, насколько тщательно она была подготовлена, создает момент кризиса для Советского Союза и советской системы в целом. Нас не должна вводить в заблуждение кажущаяся гладкость передачи власти. Деспотической системой руководить может только деспот, и история усеяна примерами неудачных усилий по замене тирана на рабочий комитет. Реальный вопрос заключается в том, будет ли Маленков (или кто-либо еще) в состоянии сохранить или удержать все факторы власти под таким же жестким контролем, как это удавалось сделать Сталину.

b. Среди уже ставших известными фактов, для развития программы психологических операций, созданной для подкрепления национальный усилий в осуществлении прогресса в направлении наших целей, особую значимость имеют следующие факты:

(1) Переход власти к новому режиму осуществился в драматически быстрой и очевидно решительной манере. Это событие и объявленные изменения в структуре правительства указывают на тщательную подготовку и предварительное планирование.

(2) Ведущаяся реорганизация партийного и государственного аппаратов почти идентична той, которая применялась во время Второй мировой войны. Это однозначно указывает на усилия по концентрации власти в руках небольшой и управляемой группы людей, и создает как внутреннее, так и внешнее ощущение жесткости, единства и непрерывности высшего руководства.

(3) Специального упоминания заслуживают три характеристики этой реорганизации. Во-первых, [новый режим, явно стараясь изо всех сил ] в течение некоторого времени продолжает прилагать все усилия по укреплению контроля над военными, и по обеспечению их лояльности, [как это можно судить по увеличивающейся роли военных, и в частности, по новому назначению Жукова]. Во-вторых, недавно критикуемый аппарат внутренней безопасности был консолидирован и открыто передан в руки наиболее опытного и беспощадного из всех них — Берии. В-третьих, имело место интенсивное перегруппировка и консолидация промышленных, транспортных и экономических министерств, контроль над которыми был передан в руки небольшого количества заместителей.

(4) Начальные заявления нового режима подчеркивали руководящую роль, играемую великим русским народом. [Это позволяет предположить, что режим будет продолжать основывать свою физическую и политическую силу на великом русском народе, и т. п.] . Речь на похоронах Сталина подчеркивала многонациональный характер СССР. То есть, режим мог опасаться необходимости усиления репрессивных мер, для того, чтобы не русские республики, так же как и страны-сателлиты, надежность которых сомнительна, оставались в строю. Тот факт, что Сталин был грузином, а Маленков — русским, в этой связи может иметь символическую важность. Однако население Советского Союза в этой ситуации, определенно, не играет значительной роли .

(5) Помимо этого, в настоящее время нет ничего, что свидетельствовало бы об изменениях или о характере изменений, если таковые предполагаются, в проведении внешней и внутренней политики. За исключением резкого усиления внутреннего или внешнего напряжения, появление таких изменений в ближайшее время не представляется вероятным.

c. С другой стороны, сама быстрота, с которой была осуществлена передача власти, природа этого изменения, строгость применяемого контроля, скорость, с которой был похоронен Сталин, и предупреждения против «беспорядков и паники» ( необычно откровенная цитата из газеты «Правда» ) — все это позволяет предположить, что в верхних эшелонах власти превалируют нервозность и беспокойство по поводу стабильности нового режима. Что касается, в частности, Маленкова, то его доминирующей заботой являются усилия по консолидации собственной власти, и контролю над режимом.

d. Вероятно, можно предположить, что режим надеется избежать серьезных внешних трудностей, до тех пор, пока идет консолидация власти, или пока борьба за власть не достигнет стадии, при которой тот или иной претендент не увидит возможности достичь своих интересов, преследуя агрессивный и рискованный курс действий. Однако в природе такого нового режима лежит необходимость демонстрировать свою жесткость или, формулируя негативно, необходимость избегать любых проявлений слабости. Принимая все это во внимание, можно сделать следующие выводы:(1) Режим, в течение какого-то времени, вряд ли предпримет какие-либо поспешные действия или выдвинет новые существенные инициативы.

(2) Новые правители, скорее всего, будут «большими католиками, чем папа римский», некоторое время жестко придерживаясь политики, которую проводил Сталин.

(3) Новые правители будут реагировать быстро, резко, и даже, возможно, чрезмерно, на любые внешние угрозы.

e. Доступные на сегодня свидетельства позволяют предположить, что новый режим может проявлять особенную обеспокоенность по поводу:

(1) лояльности и подчиненности режимов стран-сателлитов,

(2) отношений с коммунистическим Китаем ,

(3) лояльности армии,

(4) внутренней безопасности,

(5) отношения национальных меньшинств в СССР,

(6) партийного контроля над правительством и полицией, и укрепления связей между партией и народом .

f. Независимо от своего неприкрытого отношения к внешнему миру, основное беспокойство нового режима и Маленкова, в частности, связано с укреплением своего положения внутри страны. [Кроме того, вероятно, что, за исключением серьезных внешних проблем, характер которых не учитывался установленной Сталиным политикой, серьезные трения внутри режима чаще будут возникать в связи с внутренними вопросами, чем с какими-либо другими.] Серьезные трения внутри режима по поводу внешних вопросов, скорее всего, могут возникнуть в тех случаях, когда такие вопросы слишком новы, чтобы адекватно решаться в рамках политики, установленной еще Сталиным.

5. Стратегическая концепция

a. План психологических операций должен быть составлен в контексте стратегической концепции. Хотя ее формулировка лежит вне рамок настоящего документа, необходимо наметить в общих чертах основные принципы стратегической концепции в качестве основы для психологического плана. При пересмотре этой концепции, план психологических операций должен быть соответственным образом пересмотрен.

b. Цели. Согласно нашим фундаментальным интересам, и в качестве наиболее обещающих путей достижения реального прогресса в направлении этих интересов, наши основные цели в сегодняшней ситуации заключаются в использовании возможностей и трудностей перехода власти в новые руки, появившихся в результате смерти Сталина:

[По отношению к коммунистической системе:

(1) способствовать расколу в верхних эшелонах режима;

(2) способствовать разногласиям между Советским Союзом и коммунистическим Китаем;

(3) способствовать разногласиям между Советским Союзом и странами-сателлитами Восточной Европы:

(4) способствовать конфликтам между основными лидерами или группами внутри Советского Союза;

По отношению к свободному миру:

(5) способствовать укреплению и единству;

(6) развивать и поддерживать уверенность в лидерстве США в свободном мире;

(7) разрушать силу коммунистов]

Вариант А:

(1) Вовлекать новый режим Советов в принятие важных и сложных политических решений, что, по существующим оценкам, может усилить расхождение интересов среди тех, кто сегодня руководит Советами. При этом следует избегать давления, которое может привести к их объединению.

(2) Представлять советским людям и населению стран-сателлитов ясное и свежее видение американских целей, чтобы более тесно связать их интересы с нашими.

(3) Объединять свободный мир вокруг позитивных и непрерывных усилий по поиску мира, и вокруг более прозрачной концепции целей, общих для наших союзников, «нейтральных» стран, и нас самих.

(4) Предлагать новую и более прочную основу внутри Соединенных Штатов для достижения американских интересов и целей.

Вариант В:

(1) Поощрять всё то, что вызывает разногласия внутри верхушки иерархии Кремля, с особенной направленностью на ситуацию с Маленковым-Берией-Молотовым-Булганиным.

(2) Стимулировать разногласия между Кремлем и правительствами стран-сателлитов, включая и коммунистический Китай.

(3) Максимизировать неприязнь между населением Советского Союза и Маленковым.

(4) Максимизировать разногласия между Маленковым и населением стран-сателлитов, включая и коммунистический Китай.

(5) Поддерживать и укреплять единство между лидерами правительств стран свободного мира.(6) Поддерживать и укреплять единство между людьми свободного мира.

(7) Продолжать успешное строительство системы безопасности США и других стран свободного мира.

(8) Достичь твердого экономического положения для США и других стран свободного мира, с широко распространенной уверенностью в экономическом лидерстве Президента Эйзенхауэра.

c. Активы

(1) Наиболее важным активом, которым мы располагаем для достижения указанных целей, является динамическая эффективность личности и позиции Президента Эйзенхауэра в Соединенных Штатах.

(2) Далее идет дипломатическое лидерство, которое мы имеем во всех международных организациях, возглавляемое Государственным секретарем Даллесом, и представительством США в ООН.

(3) Третьим по величине активом является наш военный потенциал, включая атомное оружие, с его сдерживающей мощью, вызывающей чувство относительно высокой безопасности для тех, кто связан с нами.

(4) Четвертым активом является наша экономическая мощь с ее огромным производством, и наша способность помогать другим.

d. Основными помехами для нас являются:

(1) Естественная тенденция со стороны других стран свободного мира быть недовольными ведущим положением США.

(2) Сложность в поддержании движущих сил для построения безопасности перед лицом вполне понятных желаний снижения налогов, сокращения военной службы, усиления социального обеспечения.

(3) Опасность отношения полной зависимости других стран свободного мира от оборонной и экономической мощи США.

(4) Обеспокоенность наших союзников нашими долговременным экономическим и политическими целями.

(5) Наше наследие в виде значительной задолженности и ошибок, совершенных в предшествующие годы.

e. Методы

(1) Основные усилия: выбранная стратегия . Одним из наиболее значительных средств достижения вышеуказанных целей является наше противодействие коммунистическим руководителям путем затруднения им принятия важных решений. Это противодействие должно осуществляться так, чтобы усилить их изоляцию, и увеличить внутренние разногласия, одновременно укрепляя гуманизм, особенно в странах свободного мира. Этой цели должна послужить предлагаемая выше речь Президента.

(2) Поддерживающие усилия.

По отношению к коммунистическому миру:

(a) Мы должны перегрузить новый режим другими стимулами, способными провоцировать внутренние разногласия, например, события, требующие принятие решения, или ошибки, приводящие к взаимным обвинениям — но при этом избегать угроз или бряцанья оружием .

(b) Мы должны поселить в них сомнения — например, о надежности отдельных лиц и групп.

(c) Мы должны стимулировать внутренние противоречия другими подходящими методами, такими, как усиление националистических чувств.

(d) Мы должны пользоваться политикой «кнута и пряника» , как для прямой поддержки основных усилий, так и в применении других поддерживающих действий. Сущность такой политики заключается в создании ситуации «подталкивания-притягивания», комбинирования давления и побуждений, которые покажут недостатки решений, противоречащих нашим интересам, и продемонстрируют преимущества решений, благоприятных для нас.

(e) Изменения направлений и акцентов (между кнутом и пряником) должны использоваться в качестве дополнительных средств внесения замешательства, исключая случаи, когда стабильность тактики желательна по специальной причине.

(f) Прощупывание (см d(2) ниже).

По отношению к свободному миру:

(g) Наиболее обещающими путями достижения наших целей по отношению к свободному миру являются:

(1) подчеркивание важности возрастания силы и единства, с акцентированием новых элементов опасности и благоприятных возможностей в данной ситуации,

(2) провозглашение желания и намерения кооперироваться в развитии единства усилий свободного мира. В этой связи было бы желательно подходить к нашим союзникам в духе взаимных уступок,

(h) Мы должны использовать возможное ослабление связей между Кремлем и коммунистическими партиями по всему миру, возникающее из-за отсутствия у Маленкова положения, опыта и идеологического мастерства для того, чтобы стать новым лидером мирового коммунизма.

f. Этапы

(1) Начальный рывок. В течение ближайших недель вполне оправдан большой риск и расходы в связи с продлением и использованием условий нервозности, вызванных неожиданной сменой власти. Предполагаемая выше речь Президента специально предназначена для этого.

(2) Продолжение . Весьма важно, чтобы рывок, особенно основное усилие, не стал однократной операцией. Прежде всего, наготове должен быть адекватный «кнут» для ожидаемого уклонения Советов от «пряника», предлагаемого речью Президента. Необходимо использовать всю энергию для того, чтобы ростки разногласия дали всходы. Для этой цели могут быть желательны действия, которые сами по себе не дадут большого эффекта, но позволят прощупать ситуацию, чтобы найти, где проросли брошенные семена. Если события развиваются очень благоприятно, то данная фаза может перейти в следующую.

(3) Кульминация, при которой коммунистическая система приходит в открытый внутренний конфликт. Эта третья фаза в нашей стратегии должна начаться, если (и когда) такой конфликт начнет приближаться. Если он никогда не произойдет, то стратегия все равно окажется полезной для достижения нашей основной цели.

Часть II. План психологических операций

1. Общие вопросы

a. Важность психологического давления в настоящей ситуации заключается в наличии удобного момента не только для концентрации всех наших психологических средств на заявленных целях, но и для решительного развития более широких и более эффективных возможностей. Не исключено, что еще более важным является решимость захватить и согласованно поддерживать инициативу путем психологических операций — творчески продуманных, и впечатляюще исполненных. До того, как мы завоюем сердца или получим влияние на интеллект наших мишеней, психологическая стратегия Соединенных Штатов должна захватить их воображение.

b. Основная надежда в достижении целей данного плана лежит в реальных действиях правительства, имеющих психологическую важность. Речь президента, предполагавшаяся в Части I, параграфе 3 d, является краеугольным камнем, на котором основана представленная психологическая стратегия. Эта предполагаемая речь, и различные официальные шаги, которые будут произрастать непосредственно из нее, должны, однако, быть дополнены рядом важных психологически действий [в Части III приведен список предлагаемых возможных действий с их психологическим значением]. Все, кроме некоторых открытых и тайных психологических программ, предложенных в следующих параграфах данной части, предназначены, в основном, для использования, продления и усиления психологического влияния различных политических, экономических и военных действий [сравнимых по своему эффекту с теми, которые предполагаются или предлагаются в плане]. (Должно быть удалено, если будет удалена Часть III)

с. По административным соображениям, представлений план просто подводит в общих чертах итог усилиям, востребованных в области тайных операций, но он предполагает, что такие усилия будут адекватны в их материальном воплощении, и что они будут эффективными и оригинальным в применении, чтобы оправдать серьезное доверие, возлагаемое на секретное подразделение в достижении целей плана — эти операции являются вторичными только по отношению к официальным действиям.

Что касается общего направления, то тайные усилия будут направляться следующими общими соображениями:

В тайных операциях в области пропаганды мы должны руководствоваться, в основном, обеспечением правдоподобия. В рамках этих ограничений допускается широкая свобода действий и самостоятельности. В области политических действий мы должны, как обычно, руководствоваться национальными целями и необходимостью избегать провокаций до такой степени, которая может вызвать укрепление режима Советов, или их силовую реакцию. Наша тайная пропаганда не должна беспокоиться о логичности, как с точки зрения тематики, или отношений регионов, так и до тех пор, пока не возникнет необходимость избежать действий, которые могут быть взаимно исключающими, или которые могут подорвать или заметно дискредитировать операции, проводимые открыто.

Тайные информационные операции должны развивать правдоподобный материал, получаемый из открытых информационных источников.

Тайная деятельность должна направляться на давление во многих точках путем вызывания беспокойства, и распространения сомнения, замешательства и подозрительности. Признано, что наибольший эффект такие операции дают в следующих областях:

(1) стимулирование перебежчиков среди официальных представителей Советов и стран-сателлитов за счет скрытого давления на них;

(2) распространение сомнения и неопределенности в рядах коммунистических партий в странах-сателлитах, и в странах свободного мира.

Подразделение Правительства, выполняющее тайные операции, тем не менее, должно, быть восприимчивым к появлению любых возможностей воздействия на руководящие группы в самом СССР и создания подозрения, неопределенности и давления.

d. Хотя возможности для быстрого роста средств и эффективности наших открытых информационных программ ограничены — масштаб сегодняшних усилий уже и так впечатляет — эти программы тоже призваны сыграть важную роль в реализации плана и обеспечении потребности максимальной энергии, инициативы и изобретательности в разработке широкого набора задач, перечисленных ниже. Они не менее важны для этого, чем тайные операции.

В ситуации, к которой относится настоящий документ, можно предположить, что все правительства и люди во всем мире глубоко заинтересованы, во-первых, в точном информировании и интерпретации о событиях в Советском Союзе и об их последствиях. Во-вторых, им интересно отношение Соединенных Штатов к ситуации, их намерения и действия в этой связи. Следовательно, на официальные средства массовой информации падает основная ответственность по распространению фактов и надежных комментариев о развитии ситуации, получаемых от оригинальных и релевантных источников, включая и заявления Президента, формулирующие позицию Соединенных Штатов. Это является важной основой, на которую опирается эффективная пропаганда.

Успешное применение открытых средств информации в психологических операциях требует тщательной координации всех моментов. Очень важным будут координация публичных заявлений, поскольку такие заявления являются наиболее эффективным оружием для открытого использования. Наблюдательный комитет, предусмотренный настоящим планом, должен специально осведомлять средства массовой информации о предстоящих действиях и их значимости. (Например, если публичное заявление публикуется в качестве «пробного шара», то средствам массовой информации должно быть рекомендовано обеспечить его максимальное распространение.)

e. Наша тайная, равно, как и открытая пропаганда, действующая во многих областях, должна учитывать тот факт, что система Советов испытала невосполнимую потерю из-за смерти Сталина, и что настало время целенаправленных, решительных и совместных действий со стороны Запада .

f. При смене режима перебежчики заслуживают высокого приоритета в тайных и открытых средствах информации. Принципиальная роль открытых средств информации, при этом, заключается, конечно, не в непосредственном стимулировании перебежчиков, но в косвенной их поддержке за счет публикации информации о происходящих случаях такого рода .

g. Руководители Конгресса и средств массовой информации должны принять участие в операции мирного наступления при настоятельной необходимости поддерживать наше стремление к построению защиты .

h. Этот план подлежит постоянному пересмотру в свете изменения ситуации .

2. Действия средств массовой информации по направлениям

[цензура]

a. По отношению к Советскому Союзу.

Помимо стандартных тем, официальные средства массовой информации должны пытаться выполнить следующие задачи:

(1) Вызывать сомнение в стабильности верхушки нового режима. В этой связи будет полезным цитировать историю, и современных экспертов по делам Советов, таких как Тито и бывшие коммунисты, и публиковать отчеты бывших беженцев, которые участвовали в работе в коммунистического аппарата, сообщающих о заговорах друг против друга между четырьмя основными кремлевскими руководителями . Целью является демонстрация того, что деспотизм требует деспота, это приведет к предположению о том, что Маленков не контролирует всех факторов власти, и о том, что новая организация не работает, а, следовательно, борьба за власть вместе с новыми чистками, неизбежны.

(2) Давать полезные рекомендации советским гражданам по выживанию в это опасное и беспокойное время, осторожно внедряя в психологию отдельного человека представление об ослаблении эффективности системы.

(3) Использовать тот факт, что реорганизация советского правительства и коммунистической партии весьма напоминает происходившее в годы Второй мировой войны, и задавать вопросы о том, насколько эта реорганизация необходима в свете заявления Советов о том, что их поддерживает подавляющее большинство советских людей. Эта тема никаким образом не должна использовать предположения об опасности скорого развязывания новой войны.

[цензура]

(4) Передавать ощущение, что позиция Правительства Соединенных Штатов относится к «наблюдательной», и вызывать осознание того, что ситуация содержит новые элементы опасности, которые, если они материализуются, мы встретим твердо, и что могут появиться новые элементы надежды, оправдывая осторожные изменения политики Соединенных Штатов.

(5) Когда обращение к Правительству Советов со стороны Правительства Соединенных Штатов осуществляется публично, следует интенсивно использовать его для изображения важных стремлений, вызвавших это действие, с целью достижения ослабления международной напряженности. В случае если это не приносит успеха, следует возлагать всю ответственность непосредственно на СССР,

(6) Использовать факт, что имели место явные усилия части нового режима Советов по подкупу военных путём увеличения их представительства во власти, и подвергать сомнению успешность этих усилий,

(7) Использовать основанные на фактах предположения, высказанные американскими и западными военными и другими известными лицами (но не высшими руководителями), имевших опыт общения с военными Советов, о том, что, возможно, легче прийти к разумным соглашениями с режимом, в котором такие люди имеют власть и влияние. (Такие предположения могли бы быть организованы тайно.)

[цензура]

(8) Усиливать акцент на роли Соединенных Штатов и других стран свободного мира в обеспечении для беженцев от тирании советских коммунистов убежища и новой жизни, полной возможностей и свободы. Идея, что настоящее время предоставляет лучшие возможности для бегства, должна быть адресована, в частности, русскоговорящей аудитории в Восточной Германии и представителям Советов за рубежом. Следует быть готовым к немедленным публикациям в драматически экстенсивных терминах любых побегов военнослужащих Красной Армии и членов коммунистической партии, и широко освещать их бегство за границу, с фотографиями и интервью .

(9) Внедрять сомнения в лояльности лидеров стран-сателлитов к новому режиму Москвы,

(10) Сообщать о любых, основанных на фактах, признаках разногласий в политике и интересах между странами-сателлитами или коммунистическими партиями других стран и Советским Союзом. (Такие признаки могут быть результатом тайных операций, при условии, что эти операции порождают правдоподобные признаки.)

(11) Подчеркивать явное персональное охлаждение отношений между Маленковым и Мао в таком ключе, чтобы создать предположение об их сильной неприязни друг к другу, из-за которой эти два лидера не желают встречаться.

[цензура]

(12) Предоставлять обновленные свидетельства мирных намерений стран свободного мира, используя при этом выражения дружбы к советским людям, и такие предложения, которые могут быть сделаны для мирного урегулирования основных различий.

b. По отношению к странам-сателлитам в Восточной Европе

В свете фактических отчетов и надежной интерпретации событий в СССР и их влияний на весь мир, официальные средства массовой информации должны решать по отношению к странам-сателлитам Восточной Европы следующие задачи:

(1) Поддерживать и вдохновлять углубление национальных, в том числе и религиозных, настроений, появление которых было стимулировано событиями в СССР.

(2) Детально напоминать об унижениях и эксплуатации, которым были подвергнуты люди этих стран в результате их подчинения интересам Кремля, вместе с поощрением уверенности в том, что их судьба при новом, неопытном и неуверенном режиме, скорее ухудшится, чем улучшиться.

(3) Изображать Соединенные Штаты как сильную, надежную власть, официальные заявления которой должны восприниматься, как серьезные, взвешенные предложения для продвижения свободы без развязывания мировой войны.

(4) Поддерживать в представлении лидеров стран-сателлитов, что все они являются в той или иной степени протеже мертвого тирана, и укреплять сомнения в их отношениях с новыми хозяевами Кремля. Одновременно поощрять предположения, что их выживание может зависеть от нового отношения к приобретающим популярность националистическим чувствам,

(5) Напоминать об удачном отделении Тито, об успешном сотрудничестве Югославии в качестве независимого государства с Грецией и Турцией, а также со странами Запада, и о политической важности балканского партнерства.

(6) Высказывать предположения, что руководители, не входящие в высшее звено власти, скоро могут получить возможность достижения своих личных амбиций за счет их руководителей.

(7) Напоминать, что Соединенные Штаты не возвращают беженцев в страны, находящихся за Железным занавесом.

(8) Осуждать непомерные надежды и вызванные ими необдуманные действия части населения, могущие вызвать жестокие репрессии патриотически настроенных граждан со стороны обеспокоенных лидеров,

(9) Давить на достоинство действующих лидеров СССР и стран-сателлитов на почве того, что роль ведущего теоретика и революционного лидера международного коммунизма в настоящее время начинает занимать Мао.

c. По отношению к коммунистическому Китаю

В дополнении к стандартным темам, средства массовой информации должны выполнять следующие задачи:

(1) Содействовать трениям на всех уровнях и, в конечном счете, расколу между лидерами коммунистов Китая и Советов, подчеркивая, среди прочего, то, что китайские коммунисты являются орудием Кремля.

(2) Целенаправленно содействовать соперничеству и трению межу аппаратами китайской и советской коммунистической партии в Юго-Восточной и Южной Азии.

(3) Для стимулирования разобщенности между Москвой и Пекином в отношении войны в Корее, изображать растущую решимость Соединенных Штатов положить конец этой войне, применив, при необходимости, силу. Это следует делать, сея сомнения в том, сможет ли режим Советов в то время, когда он пытается укрепить собственную власть, оказать поддержку китайским коммунистам в случае, если Соединенные Штаты прибегнут к силовым действиям для прекращения войны в Корее. Также необходимо сеять сомнения в стабильности нового режима Советов, и в частности, в способности Маленкова собрать все факторы власти под своим контролем, и осуществлять идеологическое руководство.

(4) Использовать идеологические разногласия между Мао и Москвой.

(5) Играть на представлениях Мао о Маленкове, как о идеологической посредственности, и представлять Мао в качестве единственного полноправного наследника Ленина .

(6) Создавать сомнения в обоснованности соглашений и обязательств со стороны Сталина к Мао, особенно в отношении помощи в корейской войне, которые основывались на теории, что Мао был человеком Сталина.

(7) Поощрять убежденность в том, что Советский Союз придерживает материальную помощь, чтобы сохранить военную и экономическую зависимость Китая.

d. По отношению к Югославии

В свете отношений Тито с режимом Советов, его отступничеством в 1948 году, и его непримиримой враждебности не просто к мертвому тирану, но и ко всей системе, олицетворяемой Кремлем и Коминтерном, потребность для официальных средств массовой информации в вещании на Югославию с целью прояснения важности событий в СССР, невелика. В то же время, пример и текущее положение Югославии крайне важны, особенно для стран-сателлитов Восточной Европы, а также, хотя и в меньшей степени, для коммунистического Китая. При этом могут применяться напоминания об успешном отделении, укреплении сотрудничества со странами свободного мира на основе взаимного уважения и независимости, а также о потенциале балканского партнерства. По отношению к самой Югославии официальные средства массовой информации должны выполнять следующие задачи:

(1) Поощрять гордость Югославии тем фактом, что они ушли из-под влияния Кремля и не согласны с возможными последствиями сегодняшних событий в СССР.

(2) Напоминать о взаимных выгодах недавнего сотрудничества с Соединенными Штатами и другими странами свободного мира, а также развивать уверенность в безопасности, получаемой от аналогичного сотрудничества в будущем.

(3) Развивать уверенность в силе, надежности и серьезности Соединенных Штатов, как лидера свободного мира в создавшейся ситуации.

e. По отношению к Западной Европе (включая Германию)

Средства массовой информации в основном должны выполнять следующие задачи:

(1) Подчеркивать, что угроза свободному миру не уменьшилась.

(2) Педалировать важность быстрой ратификации договора о европейской защите (EDC) и других целей по продвижению НАТО.

(3) Указывать на [возможную опасность] слабости в ситуации, когда Маленков не имеет политического опыта Сталина, его идеологического лидерства или авторитета и контроля в партии и в стране. Даже если он уже является, или станет политическим руководителем, он не станет «первосвященником» . (Осторожно, не следует намекать, что это чревато опасностью войны.)

(4) Поднимать вопросы, касающиеся стабильности нового режима.

(5) Стимулировать уверенность в стабильности и надежности Соединенных Штатов в их роли лидера свободного мира.

(6) Интересоваться, должны ли теперь коммунистические партии во всех вопросах обращать взоры к Москве. Маленков является продуктом советской бюрократии, имеющий недостаточные знания о зарубежных странах, и не интересующийся судьбой коммунистов в них.

(7) Интересоваться, кто является сегодня более выдающимся теоретиком и выразителем мирового коммунизма — Мао или Маленков.

(8) Упоминать угасание искусства, науки и культуры в СССР в то время, когда Маленков шел к власти.

f. По отношению к Ближнему и Среднему Востоку

В виду отсутствия общего превалирования в этом регионе обеспокоенности об угрозе

советского коммунизма, официальные средства массовой информации должны в арабских странах выполнять следующие задачи:

(1) Подчеркивать то, что хотя тиран и ушел, тирания с ее имперскими амбициями осталась.

(2) Демонстрировать, что даже если и будет иметь место прекращение давления со стороны СССР, это не будет способствовать национальным стремлениям стран в этом регионе. Таким стремлениям может помочь только прекращение споров в регионе, устранение источников внутреннего напряжения, согласование разногласий с Западом и построение адекватных сил обороны.

(3) Использовать замешательство и неопределенность, с которыми могут столкнуться коммунистические, и связанные с ними организации в этом регионе.

(4) Использовать каждую возможность для усиления репутации и позиции Соединенных Штатов в регионе и, если удается, их союзников.

(5) Публиковать информацию о действиях Советов в направлении национальных меньшинств, включая и фактический материал о репрессиях в отношении мусульман в 30-е годы.

g. По отношению к странам свободной Азии (Индия, Пакистан, Цейлон, Бирма, Индонезия, Малайя, Индокитай, Корея, Формоза (Тайвань) и Япония)

До той степени, в которой в свободной Азии распространяется уверенность в том, что условия внутри СССР [могут вызвать ослабление его давления до определенного предела, и] могут снизить его агрессивность , поддержка может ослабить меры, требуемые для [уголовного преследования конфликтов] борьбы с коммунистами в Корее, Индокитае и Малайе. Особенная проблема может возникнуть в отношении этнических китайцев, живущих за границей вне Формозы, которых можно убедить в том, что изменения в СССР ослабляют связи с коммунистическим режимом Китая, в результате чего они могут начать более благоприятно воспринимать Мао, как национального лидера, а не как [одного из партнеров глобального коммунистического заговора,] инструмент Москвы . Другая специальная проблема может возникнуть в связи с коммунистическими партиями и связанными с ними организациями в этом регионе. Распространяя сомнения и замешательство среди них, необходимо прилагать осторожность, чтобы избежать создания [появления — перечёркнуто] других сомнений, которые [воспринимаемые в качестве «бумажных тигров»] приведут к восприятию коммунистической угрозы в меньшей степени, чем она есть .

Следовательно, официальные средства массовой информации в этом регионе должны выполнять следующие задачи:

(1) Подчеркивать, что изменение руководства в СССР не включат в себя изменение характера, возможностей или намерений режима.

(2) Подчеркивать, что хотя [роль] положение Мао может измениться в связи с событиями в СССР, доказательства этого должны быть продемонстрированы не на словах, а на деле, в Корее, Индокитае и повсюду, включая сам коммунистический Китай.

(3) Подчеркивать, что национальные интересы в регионе могут быть достигнуты не в результате неожиданных событий в других местах, а только путем тяжелых, энергичных усилий каждой нации в регионе, и отдельных людей в этих странах.

h. По отношению к Латинской Америке

В Латинской Америке свидетельства сомнений, замешательства и недоверия, вызванные событиями в СССР, и в коммунистических партиях по всему миру, могут быть использованы для противодействия коммунистическим партиям и их сторонникам в этом регионе. Следовательно, официальные средства массовой информации должны выполнять следующие задачи:

(1) Подчеркивать непрерывность характера советского режима, не зависящего от его руководства, особенно его жажду власти, его игнорирование мира, его унижение культуры, его извращение образования, его презрение к религии, и его использование антисемитизма.

(2) Акцентировать внимание на коммунистах и их сторонниках, часто посещающих Москву.

(3) Демонстрировать факты раболепия перед Кремлем, высказываемого частью культурных, профессиональных и профсоюзных организаций, особенно международного типа.

(4) Идентифицировать и демонстрировать раболепие перед Кремлем политических лидеров.

(5) Предлагать оппозиционным партиям, не относящимся к коммунистам, или к крайне левым, встряхнуться, и проявить энергичность в связи с возможным замешательством высшего командования местных коммунистов.

(6) Предлагать не коммунистическим и не крайне левым режимам, некоторые из которых могут занимать осторожную позицию, продемонстрировать силу против коммунистов, приняв меры, которые они могли опасаться принимать до смерти Сталина .

(7) Поощрять сомнения среди коммунистов и левых групп в прочности существующего коммунистического режима (Маленков может быть политическим боссом, но он не «первосвященник», и коммунистические ячейки находятся далеко от России или ее союзников. Их сила зависела в такой же мере от загадочности Сталина, сколько и от всего остального, и теперь эта загадочность ушла).

(8) Поощрять и создавать комфортные условия для христиан, для законопослушных, желающих мира людей.

[цензура — страница № 24 изъята]

1. Операции, включающие политику национальной безопасности

Вероятно, наибольшее психологическое воздействие которое мы можем произвести на режим Советов, это то, которое вытекает из подготовленности Соединенных Штатов. Явное ускорение нашего военного строительства, повышение напряженности программ подготовки, более крупные полевые учения, неофициальные заявления, высказывающие гордость нашей военной готовностью, и переназначение военных единиц, демонстрирующее готовность к движению — все это должно убедить режим Советов в нашей твердости и опасности «безрассудной» политики с их стороны. Чтобы не вызывать беспокойства такими заявлениями и действиями у наших союзников, они должны быть направлены на ограниченные регионы и не быть откровенно агрессивными.

2. Операции, включающие военные связи с союзниками и дружественными странами

a. Будучи вторичными лишь по решениям и действиям в отношении вооруженных сил Соединенных Штатов, совместные с нашими союзниками решения и действия, направленные на усиление нашей готовности встретить любую опасность, будут иметь глубокое психологическое влияние на советский режим. Новые переговоры с Югославией, Грецией и Турцией, увеличенные поставок в НАТО, и т.п. – все это потребует внимательного рассмотрения в Кремле.

b. Визиты флота и демонстрации авиации в ближайшем будущем на Ближнем и Среднем Востоке также будут иметь психологическое воздействие. Конкретно, морские силы Соединенных Штатов могут пройти через Суэцкий канал, и нанести визит вежливости таким людям, как президент Египта Мохаммед Нагиб. Флот мог бы наносить аналогичные визиты в Средиземном море, в Красном море и в Персидском заливе.

c. Также рассматривалось направление вооруженных сил в символических количествах на Ближний и Средний Восток, что, если оно будет иметь положительное психологическое влияние в самом региона, также представит определенную проблему для советского режима.

3. Операции, включающие действия ООН в Корее

a. Значительное давление можно было бы оказать на Кремль, и на китайско-советские отношения, если Соединенные Штаты полностью не будут иметь явного отношения к:

(1) Побуждению развития движения среди военнопленных в Корее, по вступлению в ассоциацию с Корпусом свободы военнопленных, с целью борьбы против тирании в их стране, и которое приведет к подаче петиции военному командующему ООН на получении разрешения присоединения к силам Чан Кайши или войскам ООН.

(2) Созданию непосредственного предложения от Чан Кайши по набору добровольцев среди военнопленных для присоединения к вооруженным силам на Формозе.

(3) Расширению явной подготовки наступления в Корее в течении ближайших месяцев за счет открытых действий, таких как увеличение тренировок, усиление провокаций, сообщение о передвижениях войск, если это возможно, явное расширение логистики поставок в Корею, усиление морских сил в местных водах, и дальнейшее публичное обсуждение расширяющихся военных действий.

Данная концепция действий не предполагает, что они могут быть реализованы только в смысле усиления войны в Корее. Они также задуманы в качестве методов предположения или осуществления давления на орбиту Советов в Корее, и предназначены для увеличения путаницы, перегрузки и торможения политической машины в Кремле и Китае.

b. Также следует иметь ввиду давление на советское и китайское судоходство. Наложение ареста на лендлизовские корабли, занятые в перевозках в дальневосточные порты, когда они находятся в нейтральных портах, будет увеличивать нагрузку на режим

4. Операции, включающие политические соображения

a. Создание добровольных Корпусов Свободы, ряды которых открыты для всех противников тирании, и согласных принять руководство свободного мира в определении того, когда и какие силы требуются, может создать еще одну проблему.

b. Высшее командование союзными силами Европы могло бы предложить создание международного фонда, образованного из вкладов военнослужащих и направленного на возведение соответствующего мемориала в память о погибших с обеих сторон во Второй мировой войне, который будет установлен в месте подписания договоров о прекращения огня в Париже или в Берлине.

Такой мемориал можно было бы представить как храм мира, и его спонсорами были бы те, кто имеет главные причины желать мира — военные. Следовало бы пригласить Советы участвовать в этом мероприятии путем прямого обращения старших офицеров Соединенных Штатов к их коллегам в Советской Армии, и когда мемориал будет возведен, их следовало бы пригласить на открытие. Если это предложение будет принято, то Соединенные Штаты получат возможность захватить инициативу в кампании за мир, а при отказе Советы будут выглядеть не очень хорошо в мировом восприятии.

c. Делегация Соединенных Штатов в ООН могла бы убедить директоров и руководителей специальных агентств, особенно ЮНЕСКО, ВОЗ и ФАО, подать апелляции по возвращению активного участия Советского Союза в эти гуманитарные и миротворческие организации. Руководителей этих организаций можно было бы с этой целью попытаться уговорить посетить Москву. Соединенные Штаты также могли бы рассмотреть вопрос о поддержке резолюции такого рода на Генеральной Ассамблеи.

d. Соединенные Штаты могли убедить Неру направить представителей высокого уровня в Пекин — или, может быть, даже поехать туда самому — для изучения возможности урегулирования противостояния в Корее. Кроме того Соединенные Штаты могли бы убедить кого-либо нейтрального политика, такого как Неру, предложить новое прекращение огня в Корее, на земле, на море и в воздухе, и проведение новой конференции, на которой Соединенные Штаты могли бы быстро отреагировать и выразить желание сделать это.

5. Операции, включающие дипломатическую активность с режимом Советов

a. Соединенные Штаты могли бы предложить, возможно, при назначении нового посла, чтобы обе страны сняли свои ограничения на поездки дипломатического персонала.

b. В интересах создания возможностей для компрометации дипломатического персонала, количество приглашений на официальные и неофициальные социальные встречи определенных избранных представителей можно было бы увеличить. Усилия такого типа можно распространить и на другие области, например, на личную переписку выдающихся личностей свободного мира с новыми советским структурами с целью обновления старых связей или, предположительно, передачи приглашений на визиты и т.п. Например, генерал Брэдли мог бы пригласить генерала Жукова, а мистер Стассен мог бы направить письмо Микояну.

c. Снова можно было бы уделить внимание психологическому потенциалу, активно пытаясь, по возможности, обеспечить переход на свою сторону тщательно отобранного дипломатического или официального персонала. Если это сделать не удастся, можно пытаться скомпрометировать таких лиц, а если и это не удастся, то, воспользоваться существующими нормами в качестве основания для объявления их персонами нон грата. Такая программа должна восприниматься только в качестве целенаправленной программы дискредитации.

d. Соединенные Штаты могли бы инспирировать совместно с лидерами католиков, протестантов, иудеев и, возможно, мусульман, проведение в Европе всемирной религиозной конференции с целью развития религиозной солидарности. Такая программы могла бы быть прямо направлена против угрозы религии, представляемой коммунизмом.

e. В будущем, Государственный секретарь мог бы предложить проведение в Берлине встречи между Берией и заместителем Государственного секретаря, с целью организации безопасного и упорядоченного прохождения тех, кто хотел бы покинуть Советский Союз и перебраться на Запад, и там стать участником программы по экономической адаптации беженцев. Уход Берии из центра власти, и даже мысль об этом увеличили бы беспокойство и подозрение, и в то же время в странах свободного мира все еще очевиден гуманитарный интерес к беженцам с их специальным обращением ко многим группам .

6. Экономические операции

a. Соединенные Штаты могли бы предложить экономическую помощь для ряда стан Среднего Востока.

Комментарий от [цензура]

Экономическая война заслуживает высокого приоритета как в открытом, так и в тайном виде. Существует множество вещей, которые могут и должны быть сделаны.