Названы 10 распространенных симптомов рака

Благодаря высокому уровню развития медицины многие пациенты с онкологическими заболеваниями живут годами после успешного лечения. Таким образом, рак перестал быть смертельным приговором. Главное — своевременно его диагностировать, чтобы успеть приступить к лечению.

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И в этом большая роль отводится самим пациентам. Часто рак дает знать о себе задолго до серьезных обострений.

Миллионы людей могли бы продлить себе жизнь, если бы вовремя распознали первые симптомы и обратились бы к врачу вовремя. Лучший способ узнать о раке — обратить внимание на некоторые симптомы.

Хроническая усталость

Многие онкозаболевания сопровождаются хронической усталостью. Если человек две недели отдыхал, но усталость его не покинула, то ему стоит обратиться к врачу.

Потеря веса

Если человек не сидит на диете и не стал заниматься спортом, но резко теряет вес, то в такой ситуации стоит задуматься.

Снижение веса может указывать на множество различных заболеваний. Прежде всего так проявляются на ранних стадиях рак поджелудочной железы и рак желудка.

Если у человека развивается рак, то организм начинает тратит энергию на борьбу с заболеванием. Кроме прочего, раковые клетки делятся активнее, чем здоровые клетки, поэтому требуют больше энергии у организма.

Проблемы с мочеиспусканием

Проблемы такого рода часто сопровождают увеличение предстательной железы. Но желание часто мочиться, недержание и слабый напор мочи могут указывать на развитие рака простаты.

Рак простаты занимает 15% от всех онкозаболеваний у мужчин. А уровень смертности от этой болезни составляет более 7%.

Кровь в моче и кале

Кровь в моче или кале может быть как симптомом геморроя или инфекции мочевых путей, так и симптомом рака мочевого пузыря, почек или толстой кишки.

Хроническая изжога

Изжога, которая быстро проходит, — нередкое явление. Однако, если изжога принимает хроническую форму и от нее не помогают лекарственные средства, то она может быть симптомом серьезного заболевания — рака горла или рака желудка.

Хроническая изжога, вызванная неправильным питанием, может быть предраковым фактором. Изжога повреждает слизистую оболочку пищевода, что чревато развитием болезни Баррета, которая может привести к раку.

Повышение температуры тела

Температура тела обычно повышается, когда организм начинает бороться с различными инфекциями. Но если у вас ничего не болит, но наблюдается повышенная температура, то это может быть симптомом лейкоза или другого вида рака.

Хронический кашель

Если вы не курите и не простужены, но у вас ноющий кашель, то в таком случае следует обратиться к врачу. Кашель может сопровождаться чувством «нехватки дыхания». В такой ситуации стоит пойти на прием к специалисту. Кашель может быть симптомом рака легких, горла или гортани.

Странные боли

Боль без явной причины, которая не проходит в течение нескольких дней, является серьезным симптомом. Порой так проявляет себя злокачественная опухоль.

Изменения в груди

Изменения в груди — один из симптомов рака у женщин. Но мужчины также могут жертвами рака груди.

Уплотнения в груди, сопровождающиеся болями, можно рассматривать как повод для визита к врачу.

Изменения кожи

Признаками рака кожи могут быть подозрительные пятна на коже, изменения формы и цвета родинки. Такие симптомы указывают на серьезное заболевание, поэтому стоит обратиться к врачу.

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