Казанский Кремль ответил на просьбу депутата Госсовета РТ открыть все ТЦ

Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Татарстане пока не позволяет открыть все торговые центры. Все решения о послаблении ограничений, принятые ранее, абсолютно взвешены. Об этом заявила корреспонденту «БИЗНЕС Online» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Таким образом Галимова прокомментировала письмо депутата Госсовета РТ Альмира Михеева в адрес президента РТ Рустама Минниханова. Парламентарий попросил открыть все торговые центры в республике. Он обратил внимание на то, что в других регионах, где статистика по COVID-19 хуже (Москва, Башкортостан, Кировская область), открыты все ТЦ — и периферийные, и «центральные».

«В адрес президента республики поступают разные обращения в части помощи бизнесу. Стоит помнить, что главным защитником бизнеса в республике является сам Рустам Нургалиевич. При нем сформирован совет, который системно рассматривает вопросы бизнеса. А с начала пандемии, понимая, какие серьезные потери несет предпринимательское сообщество, именно президентом было принято решение дважды в неделю в онлайн-формате встречаться с представителями этой отрасли, причем с разным его сегментом, в том числе прошла встреча и с владельцами торговых площадей. Все их обращения легли в основу антикризисного плана действий, который по поручению президента республики разработало министерство экономики. Часть инициатив Рустамом Нургалиевичем лично была донесена до федерального правительства и нашла там поддержку, в частности в вопросах самозанятых», — отметила Галимова.

«Любые решения, принимаемые для выхода из особого режима, абсолютно взвешены. С одной стороны, Рустам Нургалиевич прикладывает много сил для восстановления экономики, с другой — снимая ограничения, он руководствуется исключительно одной наивысшей ценностью — безопасностью здоровья и жизни жителей республики. Вот как только позволяет ситуация — вводятся послабления. Как вы видите, частично работу торговых объектов разрешили в некоторых районах, потому что это позволяет санитарно-эпидемиологическая ситуация. И вот так, поэтапно, работа будет продолжаться. Президент занимается этим каждый день», — добавила официальный представитель казанского Кремля.