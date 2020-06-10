Названы сферы, где после пандемии сохранится «удаленка»

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Около 70% компаний в России готовы сохранить удаленный формат работы после снятий всех ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно исследованию агентства, представители торговли, финансов, горнодобычи и металлургии будут внедрять дистанционный формат работы активнее остальных.

По прогнозу вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, после пандемии до 30% сотрудников кредитных организаций останутся на «удаленке». В основном такой формат будут практиковать крупные банки, посчитал он.

Схожая тенденция заметна и в сфере торговли. Онлайн-ретейлер Wildberries считает возможным перевести на удаленный формат до половины сотрудников, а компания X5 Retail Group – треть всех работников.

Сохранить дистанционную занятость планируют в большинстве горнодобывающих и металлургических компаний. Такая опция будет доступна для офисного персонала.

Опыт самоизоляции показал, что на «удаленке» также можно обеспечить работоспособность коллектива и повысить эффективность выполнения задач, пояснили агентству представители «Челябинского трубопрокатного завода».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что возможность официально работать в удаленном формате в России сохранится и после окончания пандемии.

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