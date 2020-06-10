Основные характеристики нового iPhone SE

Apple стали первыми среди тех, кто ввёл презентации для своих устройств. Но в случае с iphone se 2020 всё прошло слишком тихо. Новая модель просто появилась на сайте 15 апреля этого года. Уже спустя неделю iPhone SE стал доступен для заказа в большинстве стран. Стоимость нового устройства начинается от тридцати тысяч рублей и заканчивается сорок одной тысячей. Если же речь идёт именно о России, то здесь стоимость смартфона может достигнуть пятидесяти четырёх тысяч рублей. Изначально предполагалась более низкая стоимость, но всё же она является выгодной.

Стоимость новой модели далеко не единственное, чем порадовала компания Apple своих покупателей. Для тех, кто скучал по старым компактным моделям, iPhone SE покажется сказкой, ведь его дисплей имеет всего 4,7 дюйма. Если обратить внимание на матрицу, то можно заметить, что она полностью идентична той, которая была у iPhone 8. Многие другие элементы также позаимствованы именно у этого iPhone.

Корпус также имеет стопроцентную идентичность с iPhone 8. Корпус – это стекло с обеих сторон, наличие рамы из алюминия и специальная защита от пыли и влаги. Смартфон можно приобрести в трех разных цветах. Два стандартных (белый и черный), а также красный.

Чтобы сердце нового iPhone SE работало как надо, разработчики установили в него последний процессор. Шестиядерный чип позволит на протяжении нескольких лет работать смартфону идеально с постоянными обновлениями.

Объёмы имеющихся накопителей составляют стандартное количество гигабайтов: 64, 128 и 256. Коммуникации на новом смартфоне находятся в идеальном состоянии, присутствует как Wi-Fi, так и Bluetooth. Но на данной модели вы точно не сможете найти 5G.

Камера, которая присутствует в новом iPhone SE имеет 12-мпП. По первым данным она может быть позаимствована как у iPhone 8, так и у iPhone 11. Что касается записи видео, то здесь у iPhone как всегда нет конкурентов, никому не удалось ещё переплюнуть Apple в этом деле. Да и по многим характеристикам компания является недосягаемой для других. Что касается именно селфи-модуля, то он имеет 7-мП.

Автономность аккумулятора новой модели соответствует iPhone 8.