Губернатор Новосибирской области прояснит вопрос с возможной отменой карантина

Пресс-конференция губернатора Новосибирской области Андрея Травникова пройдёт сегодня, 10 июня, в региональном правительстве. Глава субъекта расскажет о мерах, принимаемых для борьбы с коронавирусом, а также постепенном снятии ограничений, введённых из-за пандемии.

Вопрос с отменой карантина в Новосибирске остается открытым

В большинстве регионов России власти уже пошли на ослабление карантинных мер — в субъектах открываются торговые центры, салоны красоты, санатории.

Новосибирская область тоже не отстает: на днях губернатор разрешил возобновить работу непродовольственных магазинов с площадью торговых залов не более 400 квадратных метров и отдельным входом; ранее в регионе начали работу рынки, а также парикмахерские и салоны красоты. Городские парки и скверы также открыты для прогулок.

Несмотря на это, в Новосибирской области продолжает действовать режим самоизоляции — он был продлён до 30 июня, также обязательным требованием остается ношение масок в общественных местах.

Жители с нетерпением ожидают открытия в Новосибирске объектов общепита, торговых центров, кинотеатров и спортивных залов.

По данным оперативного штаба, на данный момент в Новосибирской области зафиксировано 3648 случаев заражения коронавирусом. Из них 250 — дети. 1386 человек выздоровели, 42 пациента скончались.