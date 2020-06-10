В правительстве Алтайского края подтвердили согласование губернатором ковидной статистики

В правительстве Алтайского края объяснили произошедший казус с утекшим в Сеть внутренним сообщением с ковидной сводкой, которое было направлено на согласование губернатору Виктору Томенко. Как объяснил РИА «Новости» официальный представитель оперштаба региона, начальник управления управления печати и массовых коммуникаций Евгений Нечепуренко, Томенко согласовывает «информацию, а не цифры».

Упомянутое сообщение было опубликовано 8 июня в Telegram-канале краевого оперативного штаба. Перед свежей сводкой о количестве инфицированных оперштаб на несколько секунд опубликовал текст, содержащий просьбу к губернатору Виктору Томенко согласовать публикуемую информацию. Внутреннее сообщение вскоре было удалено, а через пару минут на канале появилась официальная сводка с теми же данными, судя по всему, уже согласованная с главой края.

Евгений Нечепуренко подтвердил РИА «Новости», что Виктор Томенко действительно согласует документы оперштаба, будучи его руководителем. «Документы оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, безусловно, выходят за подписью или по согласованию с руководителем оперативного штаба региона, которым является губернатор края. Глава региона согласовывает не цифры, а информацию и документы, которые направляются от имени органа, который он возглавляет», — прокомментировал Нечепуренко.

Он уточнил, что все данные по обстановке с коронавирусом формируются несколькими федеральными и региональными структурами — Управлением Роспотребнадзора, ГУ МВД России по Алтайскому краю, Минздравом края и другими ведомствами.

Упомянем, что по состоянию на 9 июня в Алтайском крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2458 человек. Всего выздоровело – 1101 человек. Тяжелобольных – 52, на аппарате ИВЛ – 19. Из числа заболевших 1300 человек – жители Барнаула, 1158 — других территорий Алтайского края. На 9 июня в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 129 122 человека. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 782 человек (в том числе 12 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 29 434 человека.