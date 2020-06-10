Футболистам в США и Канаде разрешили выражать протест во время исполнения гимнов

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Североамериканская футбольная лига (MLS) разрешила игрокам вставать на одно колено во время исполнения национальных гимнов перед началом матчей. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«MLS поддерживает идеалы свободы слова и права на мирный протест, которые являются отличительными чертами США и Канады», — говорится в заявлении.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста.

Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах. После гибели Флойда протестующие и сочувствующие граждане США начали публично вставать на одно колено в память о погибшем, а также протестуя против действий полиции и притеснения чернокожих.