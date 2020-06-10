Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму

Новость о ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, ставшего виновником автокатастрофы в центре Москвы, унесшей жизнь водителя фургона, обернулась крупным сетевым скандалом. Актера осуждают многие коллеги — кто-то называет убийцей и призывает посадить в тюрьму, а кто-то призывает лишить его всех наград и регалий.

В недавнем интервью за коллегу вступился Алексей Панин. «Не знаю, как произошла авария, сочувствую близким погибшего, но я всегда буду на стороне Ефремова», — говорит он, отмечая, что «таких артистов, как Ефремов, очень мало».

«Нельзя такого человека сажать в тюрьму. Если Михаила Ефремова посадят — я пойду с ним», — цитирует актера портал Общественной службой новостей. А несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» Панин признался, что пил целую неделю, добавив, что ситуацию с Ефремовым не должны обсуждать участники «Дома−2».

Особенно его возмутило высказывание Алены Водонаевой, которая окрестила знаменитость «исчадьем ада». Также Панин заявил в сторис, что Михаил — гений, а если бы подобный инцидент случился с Константином Хабенским или Сергеем Безруковым, то история была бы замята.