55 новых случаев коронавируса обнаружили в Татарстане​

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 720. Всего выздоровели 3 586 человек (+19 за сутки). Умерли 10 (новых случаев смерти за сутки не зарегистрировано).

Один новый случай завозной, остальные — контактные. 17 человек госпитализированы, еще 38 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 42, Набережные Челны и Высокогорский район — по три. Два случая в Лаишевском районе, по одному — в Атнинском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Елабужском и Рыбно-Слободском.

Заболевшие по возрастным группам: до 18 лет — 5 человек, от 18 до 30 — 9, от 30 до 50 — 19, от 50 до 60 — 8, от 60 до 70 — 12, от 70 до 80 — 2.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 8 404 случая заражения коронавирусом, из них 34,8% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 493 657 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 252 783 человека, умерли 6 358. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (1 195), Московская область (735), Санкт-Петербург (313), Нижегородская и Свердловская области (304 и 284 соответственно).