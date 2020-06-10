Прибыль банков в мае стала рекордно низкой

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль — около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Набиуллина подчеркнула, что за пять месяцев банки получили 561 млрд рублей, большая часть из которых поступила за первые три месяца.

«Затем мы стали фиксировать падение прибыли. В мае она была рекордно низкой — 0,5 млрд рублей», — приводятся слова Набиуллиной.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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