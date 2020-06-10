ОЭСР: ВВП России может упасть на 10%

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Организация экономического сотрудничества и развития представила два экономических прогноза на фоне неопределенности с коронавирусом, пишет «Интерфакс».

При первом сценарии вирус останется под контролем, и ВВП России в 2020 году снизится на 8%, а после восстановится на 6% в 2021 году.

При втором варианте развития событий начнется вторая волна заражений, из-за чего российская экономика упадет на 10%, а в следующем году восстановится до 4,9%.

В России выявлено 485 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6141 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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