Присмотрись каждом участке голосования Конституции Алтайском крае будет наблюдатель-единоросс

Алтайское реготделение «Единой России» подписало соглашение о сотрудничестве с Общественной палатой региона (ОПАК) в ходе всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Так, единороссы планируют поставить своих наблюдателей на каждом из избирательных участков, сообщается на сайте краевой ячейки партии. При этом ранее в ОПАК заявляли, что не будут привлекать к наблюдению политические партии, но позиция палаты изменилась. Тем временем в КПРФ, которая публично заявила об отказе поддержать поправки, в наблюдении участвовать не намерены, рассказала ИА «Банкфакс» персек крайкома партии Мария Прусакова.

Как сообщается, во все дни плебисцита по поправкам в Конституцию на участках Алтайского края будут работать наблюдатели от ЕР. Таким образом, они планируют закрыть все 1802 избирательных участка. Судя по всему, речь идет даже об УИКах в колониях и самых отдаленных поселениях. Утверждается, что все наблюдатели от «партии власти» будут обеспечены медицинскими масками и антисептиками. Они будут следить за ходом голосования и проконтролируют подсчет голосов. «Мы очень рады, что Общественная палата одним из основных помощников на предстоящем общероссийском голосовании выбрала партию «Единая Россия». Главная наша совместная задача — обеспечить объективность и легитимность процедуры, а также чтобы голосование прошло безопасно для жителей Алтайского края. Я уверен, что наша совместная работа будет плодотворна», — приводятся в сообщении слова секретаря реготделения ЕР Александра Романенко.

Солидарность с ним выразил председатель ОПАК Лев Коршунов, причем он подобрал довольно любопытные слова для описания сотрудничества. «Отмечу, что общественность в лице Общественной палаты Алтайского края и политические партии в лице «Единой России» первыми заявили о сотрудничестве в таком значимом для страны проекте, как общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Уверен, мы сможем обеспечить прозрачный и открытый процесс голосования, чтобы результат ни у кого не вызвал сомнения», — заявил Коршунов.

Как сообщается на сайте ОПАК, он также отметил, что палата открыта для сотрудничества со всеми общественными объединениями. Однако пока в Алтайском крае подобное соглашение подписано лишь с «Единой Россией». При этом на федеральном уровне Общественная палата РФ уже договорилась о наблюдателях с несколькими парламентскими и непарламентскими партиями.

Между тем КПРФ не будет выставлять своих наблюдателей, причем как в Алтайском крае, так и в других регионах. Об этом ИА «Банкфакс» рассказала персек крайкома партии Мария Прусакова. По ее словам, это принципиальная позиция Центрального комитета. «На сегодня федеральный законодатель при проведении этой процедуры социологического опроса, по-другому это никак не назовешь, не оставил никаких механизмов, которые бы позволяли обеспечить контроль за достоверностью волеизъявления граждан. Мы с этой точки зрения подтверждать эту профанацию не будем. Партия КПРФ единственная заявила свою жесткую позицию, что мы не поддерживаем данные поправки, мы призываем прийти людей и проголосовать против. Когда вопрос о подписании соглашения с парламентскими партиями об участии в наблюдении еще обсуждался, наш ЦК занял позицию об отказе в организации контроля. Потому что контроля никакого организовать невозможно», — пояснила позицию партии Мария Прусакова. Напомним, что КПРФ ранее анонсировала митинг в Барнауле против «обнуления» и поправок.

Отметим, что ранее Общественная палата Алтайского края не намеревалась сотрудничать с политическими партиями в ходе голосования по Конституции. Однако позиция изменилась. Член ОПАК Руслан Демаков пояснил «Банкфаксу», что несколько дней назад состоялось заседание совета палаты, на котором была внесена эта корректировка. «Мы не сотрудничали с политическими партиями на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления. Потому что они могут выступать субъектами выдвижения наблюдателей, а на всероссийское голосование они выставлять наблюдателей не могут. Следовательно, встал вопрос о том, как субъекты политической деятельности могут осуществлять наблюдение за законностью голосования. Совет общественной палаты большинством голосов принял решение дать им возможность все-таки тоже понаблюдать», — объяснил Руслан Демаков.

Что касается сотрудничества с другими партиями, то ОПАК решила не выступать самостоятельно с такими предложениями, но готова рассмотреть подобные инициативы. По словам Демакова, единороссы сами выступили с подобным предложением. Наблюдатели оценивают соглашение крайне неоднозначно. При этом несколько российских наблюдательских объединений уже объявили о создании альянса для гражданского контроля за общероссийским голосованием. «Организаторы голосования предприняли беспрецедентные шаги, которые снижают его прозрачность и гарантии честности, радикально сокращают возможности для контроля со стороны граждан. Общероссийское голосование не только не соответствует общепризнанным стандартам проведения плебисцитов, но и проводится в условиях продолжающейся пандемии», — говорится в сообщении на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос».

Напомним, что основное голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля, а также выразить свое мнение можно в течение недели до этого. В связи с ковидной ситуацией все участники плебисцита будут обеспечены средствами защиты, некоторые избирательные участки будут находиться на улице. При этом в СМИ также появилась информация о том, что в отдельных субъектах РФ власти завлекают избирателей на участки розыгрышем квартир, автомобилей, бытовой техники.

В связи с законопроектом о поправках общественные палаты субъектов вправе назначать наблюдателей на участки. Ранее член ОПАК Руслан Демаков рассказывал «Банкфаксу», что в крае было порядка 2 тысяч независимых наблюдателей, готовых проконтролировать ход голосования. Однако некоторые из них со временем могут отказываться.