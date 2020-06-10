Текущая неделя будет сокращенной из-за Дня России

Три дня подряд будут отдыхать россияне на текущей неделе – в пятницу, субботу и воскресенье. И если два последних – обычные выходные, то пятница, 12 июня – красный день календаря в честь Дня России. День России отмечается ежегодно с 1992 года (а нерабочим является с 1991-го) в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. В 1990-е у большинства россиян полностью отсутствовало понимание сути праздника, для большинства 12 июня стало просто еще одним выходным днем. Для изменения этой ситуации в 2002 году праздник получил свое современное название – День России.

Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения народа страны. В этот день во всех российских городах проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в Кремле Президент России вручает Государственные премии РФ. Однако на этот раз мероприятия будут ограничены из-за ситуации с коронавирусом.