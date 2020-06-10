10 июня отмечается несколько церковных праздников

По православному церковному календарю, 10 июня 2020 отмечают день памяти священномученика Евтихия, мученицы Еликониды, святителя Елладия и преподобного Никиты.Епископ МелитинскийПо церковному календарю 10 июня поминают священномученика Евтихия епископа Мелитинского.О Святом Евтихии сохранилось мало сведений. Известно, что священномученик был сотрудником Святых апостолов и пострадал за Христа в городе Мелитине в I веке.ЕликонидаПо церковному календарю 10 июня поминают мученицу Еликониду, жившую в греческом городе Фессалоники в III веке.Еликонида пришла в Коринф, во времена гонений на христиан, и стала проповедовать местным язычникам Евангелие. Проповедницу схватили и доставили к правителю города и пытались лестью и угрозами заставить отречься от веры. Когда дева твердо отказалась от различных почестей, ее приговорили к медленным пыткам.

Мужественно перенеся множество пыток, неожиданно мученица сказала, что готова принести жертву. Язычники, торжествуя, ввели ее в капище и оставили на некоторое время в одиночестве. Воспользовавшись этим, проповедница разбила всех идолов, стоявших вокруг.Жрецы, увидев разбитых вдребезги богов, вытащив деву на улицу, избили и снова бросили в темницу. Господь, явившись ей в темнице с архангелами, ободрил и залечил раны мученицы.Когда все попытки заставить отречься христианку от веры иссякли, мученице отрубили голову.Елладий ВосточныйПо церковному календарю 10 июня поминают священномученика Елладия, епископа, пострадавшего за веру.За исповедание веры во Христа святителя бросили в огонь, но с Божьей помощью он остался невредим. Святой умер от тяжких побоев.По другим источникам святитель пострадал во время нашествия персов на восточные области Римской империи в IV веке.