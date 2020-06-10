Непродовольственные магазины снова могут работать в Новосибирской области

В Новосибирской области возобновляют работу большинство непродовольственных магазинов. Об этом было объявлено сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона.С 8 июня имеют право обслуживать покупателей магазины по продаже непродовольственных товаров при условии, что они оборудованы отдельным входом. Кроме того, общая площадь их торгового зала не должна превышать 400 кв. м.По данным пресс-службы областного правительства, в ходе совещания новосибирский губернатор Андрей Травников отметил, что большая часть предприятий и организаций экономики в области уже функционирует. Но зарытыми остаются, например, предприятия общественного питания.«Заместителю губернатора Сергею Семке поручено подготовить предложения по дальнейшему возможному снижению ограничительных мер в сфере экономики», — говорится в сообщении сайта областного правительства по итогам совещания.С этого понедельника, 8 июня, губернатор Андрей Травников разрешил открыться непродовольственным магазинам. Правда, с некоторыми условиями: магазин должен быть площадью не больше 400 квадратных метров и иметь отдельный вход с улицы. Кажется, режим самоизоляции в Новосибирске постепенно сходит на нет — рынки работают, люди гуляют, в общественном транспорте в час пик не протолкнуться. Тем не менее, многие предприятия всё ещё простаивают — мы составили список того, что до сих пор не работает.Культура и досугВсё ещё нельзя работать кинотеатрам (даже на открытом воздухе) и предприятиям, которые специализируются в области искусства и организации развлечений. Например, в Новосибирске перенесли празднования Дня города, а также не работают театры и выставки.

Спорт и здоровый образ жизниСпортивным клубам, фитнес-центрам и стадионам также нельзя работать. Более того, запрещены любые спортивные мероприятия, которые предполагают наличие зрителей и продажу билетов. В эту же группу попадают бани, сауны, санатории и солярии. Позагорать пока можно только на даче (и лучше на личном транспорте).Гостиничный бизнесГостиницы, хостелы и квартиры посуточно тоже не имеют права работать. Сдавать в аренду можно только жилье для долгосрочного проживания как основного места жительства.ОбщепитНе работает! Только навынос и желательно без особого шума. Официально услуги по предоставлению еды и напитков, готовых к употреблению непосредственно на месте, приостановлены. Здесь определяющим фактором является именно употребление еды или напитков в заведении, поэтому большинство кафе и ресторанов стали работать навынос или с доставкой.Дополнительное образование (не только для детей)Сюда входят спортивные секции для детей и взрослых, спортшколы и лагеря. А ещё художественные и музыкальные школы, театральные кружки и даже школы по подготовке фотографов. Ограничено проведение тренингов и курсов для разных профессий и для личного роста. Конечно, никто не запрещает заниматься этим онлайн.Конференции и выставкиОрганизация, продвижение или управление событиями, переговорами и выставками, собраниями, конференциями и съездами тоже приостановлены в Новосибирской области. Однако это не помешало объявить 1 июля днем голосования по поправкам в Конституцию, а на 24 июня назначить парад Победы.