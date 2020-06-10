Прояснилась судьба амнистии в 2020 году

В январе текущего года депутат Государственной Думы Иванов предложил рассмотреть законопроект, касающийся амнистии, в связи с семидесятипятилетним юбилеем со Дня Победы. Право на амнистию указано в сто третьей статье отечественной Конституции.Напомним, что в последний раз крупную амнистию проводили пять лет назад, в честь семидесятилетнего юбилея со Дня Победы. Тогда на свободе оказалось примерно двести двадцать тысяч заключенных граждан. Следовательно, объявление амнистии можно считать своеобразной традицией нашего государства.Амнистия является для арестованных шансом не только оказаться на свободе, но и сократить отбывающий срок наказаний, либо получить более мягкие наказания за совершенное ранее преступление.Относительно текущего года, под амнистию могут подпадать несовершеннолетние граждане; имеющие инвалидность первой или второй группы; одинокие мужчины либо женщины, у которых есть несовершеннолетние дети; военнослужащие; лица, которые принимали участие в боевых действиях, либо те, кого приравнивают к данной категории граждан. Полный перечень лиц, которые могут подпадать под амнистию, можно найти в тексте вышеупомянутого законопроекта.Несмотря на тот факт, что амнистия считается актом гуманизма со стороны государственных деятелей, распространяется закон подобного формата далеко не на всех граждан, которые оказались за решеткой.Амнистию не могут применять к гражданам, которых осудили за умышленное убийство, грабеж, разбой, терроризм, экстремизм, захват заложников. бандитизм и прочие преступления, которые считаются тяжкими или особо тяжкими.Проведение амнистии чаще всего предлагают на протяжении полугода.Кого могут освободить по амнистии в 2020 годуНа сегодняшний день крайне тяжело говорить, действительно ли будет проведена амнистия в этом году, ведь пандемия коронавирусной инфекции существенно повлияла на планы каждого государства. Тем не менее, до старта распространения этого опасного заболевания было определено, кто может оказаться на свободе, благодаря амнистии.В российском парламенте были внесены проекты законов, касающихся амнистии, и в каждом из них было предложение освобождать из мест лишения свободы лишь тех осужденных, которые находятся в местах лишения свободы по статьям, классифицирующимися, как легкие. Также за всю историю амнистии в нашей стране не было прецедентов, когда на свободе, благодаря амнистии, оказывались граждане, которые совершали тяжкие либо особо тяжкие преступления.В случае, если гражданин был осужден по легкой статье, он может надеяться на амнистию в этом году, конечно, если ее еще будут объявлять. В то же время амнистированные граждане должны осознавать, что если они повторно нарушат законодательство, то в следующий раз амнистия на них распространяться не будет, ее можно применить лишь единожды.К параду 24 июня придумали уже три амнистииПредставители правозащитных организаций продолжают заявлять о необходимости проведения досрочного освобождения арестованных, и проведения легализации так называемых «теневых мигрантов». Российские чиновники уже заявляли о возможной второй волне коронавирусной инфекции в осенний период, поэтому вполне логично было бы именно в этот момент заняться освобождением тюрем и организовать медицинский контроль за гастарбайтерами, которые находятся в нашей стране нелегально. Действительно, именно такие люди могут быть переносчиками заболевания. Среди общественников часто выдвигается предложение по проведению амнистии к двадцать четвертому июня, когда будет организован отложенный ранее парад Победы.

Также они заявляют, что амнистия ко Дню Победы уже заслуженно считается давней российской традицией. Действительно, ее проводили к каждому юбилею, начиная с шестидесяти лет после этого знаменательного события. Таким образом, праздник «со слезами на глазах» дарил свободу достаточно немалому количеству арестованных.По словам правозащитных организаций, милосердие – это то, что сейчас крайне актуально, особенно ввиду последних заявлений об ожидании второй волны коронавирусной инфекции в осенний период. Дело в том, что количество арестованных граждан в нашей стране не уменьшается и следственные изоляторы продолжают оставаться переполненными, а это приводит к дополнительному риску распространения данной инфекции. По словам члена президентского Совета по вопросам прав человека Андрея Бабушкина, в местах лишения свободы пока не совсем достаточный уровень медицины.Чиновник заявляет, что проект акта об амнистии уже разработали,и в скором времени его планируют предоставить властям. Бабушкин уверяет, что амнистию можно считать наиболее оптимальным способом по разгрузке пенитенциарных учреждений. Также в парламенте заявляют об отсутствии планов по организации амнистии, однако, общественники уверяют, что таких проектов было направлено не менее пяти.Также в СПЧ напоминают, что помимо амнистии существуют другие способы по сокращению населения в тюрьмах. Например, условно досрочное освобождение, пересмотр его критериев и необходимость применения мер пресечения, которые не связаны с направлением граждан в изолятор. Для того, чтобы стартовать с процессом гуманизации, представители правозащитных организаций предлагают освобождать заключенных, которые были арестованы за совершение мелких преступлений, и у которых срок подходит к возможному выходу по УДО. Также предлагается изменять наказания на более мягкие.Кроме этого, часто начали говорить о миграционной амнистии, касающейся тех приезжих граждан, которые на территории Российской Федерации находились нелегально или полулегально. Таких людей предлагают простить, если они не совершали существенных преступлений. Представители правозащитных организаций обращают внимание на слишком высокие требования к мигрантам. Поэтому они и нарушают миграционный режим, зачастую даже невольно. Благодаря амнистии, предлагается вывести данный вопрос из теневых сфер и проводить массовые регистрации. Особенно данный процесс необходим для тех, кто длительный период времени проживает в нашей стране и уже обзавелся здесь семьей.