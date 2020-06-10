Потужний град на Волині – селяни рахують збитки. ВІДЕО

Селяни з Овлочина Турійського району підраховують збитки після негоди. Град, який випав надвечір 8 червня, знищив урожай, розповіла Суспільному місцева жителька села Олена Хільчук.

Нагадаємо, негода пройшлася селом 8 червня. В Овлочині – пів тисячі населення, каже голова села. Під час негоди постраждали обійстя на чотирьох вулицях. Це – майже половина населеного пункту.

Городини і фруктів цього року в селян не буде – град понищив усе, каже Олена Хільчук.

Злива розпочалася в п’ятій годині вечора. Усе тривало не більше десяти хвилин.

«На сьогоднішній день звернень від громадян не було, усі живі, страхові випадки на даний момент нам не відомі», — каже сільський голова Ігор Ткачук. Додає: за медичною допомогою ніхто з жителів не звертався.