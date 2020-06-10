Что нас ждет 10 июня: главное за три минуты

Главные события:
- в Москве суд, как ожидается, определит меру пресечения актеру Михаилу Ефремову после ДТП со смертельным исходом;
- в Казань прибудет вывозной рейс из Дубая с российскими туристами;
- в Госдуме в режиме видеоконференции состоится совместное заседание комитетов, на котором будет рассмотрен годовой отчет Банка России за 2019-й, — ожидается выступление Эльвиры Набиуллиной;
- премьер-министр РТ Алексей Песошин проведет совет директоров Сетевой компании;
- Турция возобновляет авиасообщение с 40 странами (России в их числе нет);
- в Госдуме в рамках правительственного часа выступит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров;
- в Киеве планируется допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Не забудьте поздравить:
- Марина Абросимова (МакSим), певица и композитор;
- Денис Самодуров, генеральный директор АО «РАЦИН».
Еще больше именинников
Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):
- Песошин провел новые назначения в минпромторге РТ и АИР Татарстана;
- в Кремле прокомментировали аварию с участием Ефремова;
- на четырех участках трассы М7 в Татарстане увеличили максимально разрешенную скорость;
- в Татарстане директор предприятия четыре месяца не платил зарплату работникам;
- полиция пришла с обысками к известному российскому хоккеисту по делу об отмывании денег;
- сроки доставки посылок в Россию увеличились из-за новых правил таможни.