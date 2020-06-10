Что нас ждет 10 июня: главное за три минуты

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mavit
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Что нас ждет 10 июня: главное за три минуты

Главные события:

  • в Москве суд, как ожидается, определит меру пресечения актеру Михаилу Ефремову после ДТП со смертельным исходом;
  • в Казань прибудет вывозной рейс из Дубая с российскими туристами;
  • в Госдуме в режиме видеоконференции состоится совместное заседание комитетов, на котором будет рассмотрен годовой отчет Банка России за 2019-й, — ожидается выступление Эльвиры Набиуллиной;
  • премьер-министр РТ Алексей Песошин проведет совет директоров Сетевой компании;
  • Турция возобновляет авиасообщение с 40 странами (России в их числе нет);
  • в Госдуме в рамках правительственного часа выступит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров;
  • в Киеве планируется допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Не забудьте поздравить:

  • Марина Абросимова (МакSим), певица и композитор;
  • Денис Самодуров, генеральный директор АО «РАЦИН».

Еще больше именинников

Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):

  • Песошин провел новые назначения в минпромторге РТ и АИР Татарстана;
  • в Кремле прокомментировали аварию с участием Ефремова;
  • на четырех участках трассы М7 в Татарстане увеличили максимально разрешенную скорость;
  • в Татарстане директор предприятия четыре месяца не платил зарплату работникам;
  • полиция пришла с обысками к известному российскому хоккеисту по делу об отмывании денег;
  • сроки доставки посылок в Россию увеличились из-за новых правил таможни.