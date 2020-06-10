Новак провел переговоры с главой Минэнерго Белоруссии по газовой сфере

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Главы Минэнерго России и Белоруссии Александр Новак и Виктор Каранкевич провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили взаимодействие двух стран в газовой сфере. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского Министерства энергетики.

Отмечается, что главы ведомств во время переговоров подняли актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Москвы и Минска в газовой сфере.

Ранее стало известно, что «Газпром» не планирует менять цену поставок газа в Белоруссию на 2020 год.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко вновь выступил за снижение цены на российский газ

— В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ

— Мишустин призвал четко выполнять нефтегазовые договоренности между РФ и Белоруссией

Источник