Экономика США вошла в рецессию

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Многолетний непрерывный рост американской экономики прекратился, сообщает CNBC со ссылкой на Национальное бюро экономических исследований.

Экономика США, как считают в бюро, вошла в рецессию. Это произошло из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса и ограничительными мерами, введенными для борьбы с ней.

«Беспрецедентные масштабы сокращения занятости и производства оправдывают обозначение этого эпизода как рецессии, даже если он окажется более кратким, чем более ранние сокращения», — заявили аналитики бюро.

Специалисты из корпорации Goldman Sachs считают, что рецессия будет непродолжительной, большинство трудностей будут преодолены во втором квартале текущего года.

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