Суд отправил актера Ефремова под домашний арест

Таганский районный суд столицы отправил до 9 августа под домашний арест заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Его адвокат в суде заявила, что в деле можно было бы ограничиться и подпиской о невыезде, но сам артист против меры пресечения в вид домашнего ареста возражать не стал.

Местом его домашнего заточения станет квартира в доме 4/5 в Плотниковом переулке. Артисту без разрешения следователя запрещено покидать жилье. А пользоваться интернетом и средствами связи сможет только в экстренных случаях.

Ранее сообщалось, что в крови Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя (эквивалент выпитой бутылки водки) и следы наркотиков: кокаина и канабиноидов.

Найденные в крови Ефремова следы наркотиков — остаточные, «он их когда-то ранее употреблял», сообщил источник в правоохранительных органах.

Вопрос об избрании меры пресечения актеру Ефремову будет рассмотрен сегодня, 9 июня — сообщила пресс-служба Таганского суда.Напомним, накануне заслуженный артист РФ, находясь в нетрезвом состоянии, устроил аварию на Смоленской площади в Москве. На своём джипе Grand Cherokee актёр выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада», водитель которого скончался в больнице от множественных травм.

Дело против Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии.Теперь дело расследуется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека).