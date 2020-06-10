Частное мнение фракции Госсобрания поддержали требование отправить отставку главу Республики Алтай

Депутаты всех фракций Госсобрания Республики Алтай не поддержали свою коллегу Марию Демину, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием отправить в отставку главу региона Олега Хорохордина. В обращении Демина заявила, что он, по ее мнению, не справляется со своими обязанностями. Солидарность с коммунисткой выразили только отдельные общественники. Об этом пишет «Коммерсантъ».

8 июня Мария Демина на своей странице в Facebook опубликовала видеообращение к Владимиру Путину. Она попросила президента отправить в отставку Олега Хорохордина, который, по ее мнению, не может решить проблемы республики. Демина утверждает, что провела опрос среди жителей региона, по результатам которого около 60 % респондентов якобы негативно высказались о работе Хорохордина. «Человек, который не может решать проблемы, Республике Алтай не нужен! Предлагаю отправить Олега Хорохордина в отставку!» — озаглавила в свой пост Демина. Она считает, что глава РА не выполняет тех обещаний, которые он давал еще в период предвыборной кампании. Кроме того, он якобы самоустраняется от решения вновь возникающих проблем, таких, как кризис во внутренней политике региона. Именно в связи с этим она попросила Путина «исправить собственную политическую ошибку» в виде назначения Хорохордина и.о. главы региона и отправить его в отставку.

Коллеги из оппозиционных фракций Госсобрания, в том числе из КПРФ, в состав которой входит Демина, не поддержали это требование. «На прошлой сессии Олег Хорохордин представил нам свой первый отчет, мы высказали ему замечания. Да, мы видим недостатки, но есть неглас­ное правило дать человеку проработать год. Пусть он покажет, как изменит свою работу после критики. Во фракции вопрос об отставке мы не ставим», — уточнил лидер фракции коммунистов Виктор Ромашкин. Не склонен к категоричным выводам и руководитель фракции независимых депутатов в Госсобрании Аскар Тулебаев. «Очень сложно за такое короткое время вникнуть в локальные проблемы и сразу же их решить. Если бы глава был не назначенный, а изначально жил в регионе, ему было бы немного легче», — уверен он. Единственный «жириновец» в парламенте Дмитрий Софронов также заявил о невозможности объективно оценить работу Хорохордина в период пандемии.

Что до местных единороссов, то они, ожидаемо, оказались против такой инициативы. Секретарь регионального отделения «Единой России» Татьяна Гигель напомнила, что на прошлой сессии отчет губернатора одобрили 29 из 36 депутатов Госсобрания. «Это говорит о том, что в понимании депутатов действия исполнительной власти за отчетный год имели результативный характер», — считает она. Председатель парламента Владимир Тюлентин, единоросс не видит значимых провалов в работе Олега Хорохордина. «То, что глава плохо работает, — неправда. Человек пришел в регион не так давно, и почти следом же случилась пандемия коронавируса, которая усложнила ситуацию не только в республике, но и в остальных регионах», — уверен он. В пресс-службе правительства отметили, что выступление депутата «стоит воспринимать, прежде всего, как частное мнение, частную оценку, которая может не совпадать с оценкой реального, репрезентативного большинства жителей».

Поддержали Демину разве что представители региональной общественной организации «Алтай Курултай». «Мы были против его кандидатуры еще в период предвыборной кампании осенью прошлого года, с тех пор наше мнение не изменилось. У нас в республике проживает много национальностей, и управлять должен выходец из региона, который знал бы все национальные особенности. Все, кого назначает Москва, просто отрабатывают свой срок, а постоянно здесь жить не собираются, поэтому всерьез и не думают об улучшении ситуации. Мы поддерживаем инициативу госпожи Деминой, она первая высказала то, что мы думали долгое время», — пояснил председатель правления «Алтай Курултай» Василий Кудирмеков.

В то же время политолог Сергей Асеев уверен, что вероятность отставки Олега Хорохордина крайне мала, так как Москва никогда не примет такое решение под давлением оппозиции. «Для того чтобы досрочно отправить главу в отставку, нужно базироваться на установленных федеральными властями критериях в виде нарушения этики публичного поведения, демаршей относительно федеральной политики, либо это может быть вынос в публичное пространство глобальных региональных конфликтов, когда губернатор демонстрирует, что не может управлять внутренними процессами. И ни одна причина госпожи Деминой сюда не подходит», — прокомментировал Асеев. Он отмечает, что такие инициативы регулярно появляются в информационном пространстве в преддверии выборов. И чем ближе будет избирательная кампания, тем больше будет появляться похожих заявлений для набора политических очков. Стоит однако заметить, что, судя по планам республиканского избиркома, в 2020 году в регионе пройдут полноценные выборы только в сельских поселениях. В представительные органы районов и Горно-Алтайска должны пройти только довыборы.

Напомним, что представители оппозиционных фракций в Госсобрании на минувшей сессии голосовали «против» принятия годового отчета Хорохордина. Исключение тогда составили Дмитрий Софронов и часть независимых депутатов. Тогда главе попеняли на то, что все его успехи были достигнуты только благодаря тому, что работа над этими проектами велась еще с 2018 года, а на его долю выпало лишь пожинать лавры. Ему также указывали на кризис в муниципалитетах, среди которых упоминались Онгудайский, Чемальский районы. Позже Демина дополнила этот список Кош-Агачским и Майминским районами.