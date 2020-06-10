В Москве скончались еще 56 пациентов с COVID-19

В Москве скончались 56 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число умерших в столице достигло 3085 человек.

Также 9 июня был зафиксирован минимальный с 16 апреля показатель суточного прироста заболевших — 1572 случаев.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 8 595 случаев заражения коронавирусом, из них 38,1% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 485 253 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (1 572), Московская область (739), Санкт-Петербург (318), Нижегородская и Свердловская области (292 и 242 соответственно).

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 665. Всего выздоровели 3 563 человека (+ 20 за сутки). Умерли 10 (новых случаев смерти за сутки не зарегистрировано).