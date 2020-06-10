Актер родом Алтайского края опроверг причастность смертельному с Михаилом Ефремовым

Кадры с места происшествия

Известный российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Как сообщает РИА «Новости», экспертиза показала, что артист был пьян. В то же время Telegram-канал Baza пишет, что вместе с Ефремовым в машине находился его коллега, уроженец Алтайского края Иван Стебунов со своей супругой Еленой Власовой. Актер уже опроверг эту информацию каналу Mash, заверив, что прибыл на место аварии позже, однако в соцсетях его уже обвиняют в том, что он позволил пьяному Ефремову сесть за руль.

Авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. В ДТП пострадал водитель Lada, его госпитализировали. Позже выяснилось, что полученных травм он скончался. До того, как об этом стало известно, в отношении Ефремова возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Теперь речь, по всей вероятности, будет идти о более тяжкой ч. 4 той же статьи УК РФ (…повлекшее по неосторожности смерть человека). Если это так, Ефремову может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Сам актер практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину.

Практически сразу стали появляться сообщения, что Ефремов был в машине не один – вместе с ним якобы ехали его коллега Иван Стебунов со своей супругой Еленой Власовой. Известный актер, уроженец Павловска, тесно связан с Алтайским краем – в 2016-2017 годах он поставил в Молодежном театре Алтая спектакль «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца и комедию Ивана Вырыпаева «Иллюзии». В 2015 году он даже заявлял о намерении вернуться в Алтайский край насовсем и организовать здесь собственную киностудию.

Между тем Стебунов сообщил Telegram-каналу Mash, что его и его супруги не было в машине с Ефремовым в момент аварии, они прибыли на место происшествия вместе с народным артистом России Сергеем Гармашом. «Мы приехали вместе с Сергеем Леонидовичем, когда узнали обо всем случившимся. Актриса нам позвонила и рассказала. Мы были рядом, мы живем рядом. Мы сразу сели в такси и поехали на это место. Вышли из машины, нас сфотографировали, теперь говорят, что мы были в этой машине», — заявил он. По данным канала, полиция также установила, что Ефремов в момент аварии находился в машине без пассажиров.

Между тем дочь Михаила Ефремова Анна-Мария в своем аккаунте в Instagram уже осудила как поступок отца, так и тех, кто якобы был его пассажирами: она недоумевает, как те позволили актеру сесть в таком состоянии за руль. «Я не одобряю поступок моего отца и поведение тех, кто сидел с ним в машине (очень странно, что отцу позволили сесть за руль). Отвечать за это стоит по тому, как скажет закон. Хотя мне очень не хотелось бы, чтобы его посадили», — написала она.