Рестораны, кафе и музеи откроются в Крыму

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Артем Креминский/РИА «Новости»
Рестораны, кафе и музеи возобновят работу в Крыму с 15 июня. Об этом говорится в указе главы региона Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства республики.
Таким образом, ранее введенные ограничения для работы музеев и предприятий общепита будут сняты.
Ранее в Крыму отменили режим самоизоляции, который был объявлен из-за ситуации с распространением коронавируса.
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