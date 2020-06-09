Рестораны, кафе и музеи откроются в Крыму

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Артем Креминский/РИА «Новости»

Рестораны, кафе и музеи возобновят работу в Крыму с 15 июня. Об этом говорится в указе главы региона Сергея Аксенова, опубликованном на сайте правительства республики.

Таким образом, ранее введенные ограничения для работы музеев и предприятий общепита будут сняты.

Ранее в Крыму отменили режим самоизоляции, который был объявлен из-за ситуации с распространением коронавируса.

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