Причины популярности видео

Видео сегодня везде вокруг нас. Люди делятся видео в социальных сетях, по телевизору и в интернете полно рекламы, видео блоггеры снимают тематические видео для блогов. Нет сферы, где видео оказалось бы бесполезным. Многие задаются вопросом: почему видео так популярно? Популярные видео подробнее тут.

В первую очередь его плюсом является наглядность. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сотню раз услышать. На видео сразу можно увидеть что представляет собой тот или иной продукт, как им пользоваться, как делать ьте или иные вещи. Видеоуроки сделают понятными и доступными любые вещи. На сайте https://zvideox.ru можно онлайн смотреть видео в хорошем качестве.

Просмотр видео позволяет сэкономить время. Информация из видео воспринимается намного лучше и быстрее. На просмотр видео уйдет гораздо меньше времени, чем на чтение текста, так как изображения воспринимаются в 60 раз быстрее.

Видео сложнее всего подделать. Если фотографии сможет отфотошопить даже школьник, а если говорить про текст, то написать можно вообще все, что угодно, подделать видео почти нереально. Прямые эфиры повышают доверие к видеороликам в несколько раз.

Видео это не только голая информация, но еще и эмоции. Вместе с видео человек может передать свое настроение, отношение к чему либо. Не говоря уже о том, что с видео передается в несколько раз больше информации.

С помощью видео можно зацепить потребителя, добавить немного краски, сделать бренд более живым. Видеоматериалы способны предоставить целый пласт новых клиентов, не использовать эту возможность попросту глупо. В век цифровых технологий печатная реклама почти перестала использоваться, телевизор отошел на второй план, главным местом продвижения теперь является интернет. Посмотрев видео обзор о товаре, почти половина пользователей его непременно купят.

При создании видео стоит соблюдать несколько простых правил. Самыми главными являются первые секунды. В это время человек решает стоит ли ему досматривать видео до конца. Первые кадры могут зацепить пользователя.

Большое значение имеет естественность. Слишком наигранные кадры могут отпугнуть зрителя, он не захочет смотреть видео до конца.

Очень привлекает зрителей юмор. Но с шутками главное не переходить границу, зрители могут не понять юмор на грани фола. Но тем не менее именно юмор способен пробудить у пользователей интерес к видео.