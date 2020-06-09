Аэропорт «Бегишево» отправил в простой всех сотрудников

Международный аэропорт «Бегишево» с 1 июня отправил в простой всех сотрудников — 665 человек из-за резкого снижения пассажиропотока По данным Росавиации, пассажиропоток «Бегишево» в апреле 2020 года упал в 23,7 раза по сравнению с показателем апреля 2019 года — до 2,5 тыс. человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минтруда Татарстана и источник в авиаотрасли.

«(По состоянию — прим. ред) на 9 июня 665 человек — простой, четыре человека — отпуска без сохранения заработной платы», — сообщили в ведомстве.

По состоянию на 1 июня 2020 года списочная численность персонала составляла 665 человек.

При этом представитель компании сообщил, что некоторые категории сотрудников привлекаются согласно суточному плану полетов для обслуживания воздушных судов и пассажиров.

В понедельник «Бегишево» отправил два рейса в Москву и один в Сургут, 9 июня из аэропорта вылетели три рейса в Москву и один в Ростов-на-Дону.

Как сообщила ранее Росавиация, пассажиропоток в аэропорту в апреле 2020 года снизился в 23,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 2,5 тыс. человек.