ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах. Сервис уже доступен на сайте ведомства.

Так, чтобы узнать сведения о таких льготах необходимо указать ИНН организации или индивидуального предпринимателя, а также выбрать используемую налогоплательщиком систему налогообложения. После этого на экране будет показана информация о возможности применения пониженных тарифов страховых взносов по ставке 0% и налогах, сборах, которые налогоплательщик имеет право не платить.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому малый бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, освобождаются от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года.

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