Зеленский извинился за сравнение Украины с актрисой фильма для взрослых

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Sergey Dolzhenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что испытывает чувство стыда за некоторые шутки, который он произнес во время номеров студии «Квартал 95». Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

Как известно, до избрания президентом Зеленский в одном из номеров «Квартала 95» о международных кредитах сравнил Украину с «актрисой из немецкого фильма для взрослых», которая «готова принять в любом количестве, с любой стороны».

По заверению украинского лидера, данная шутка «была о другом».

«Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с «проституткой», то за такие вещи мне стыдно», — сказал Зеленский.

Он признал, что был «не прав». По словам главы государства, это шутка была о «несамостоятельности украинской финансовой системы от других».

Зеленский является основателем «Квартала 95». Он ушел из студии после избрания на пост главы государства.

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