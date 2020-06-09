Госдеп США призвал КНДР восстановить диалог с Сеулом

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Reuters

Госдепартамент США заявил о разочаровании в действиях КНДР и призвал Пхеньян к скорейшему возобновлению диалога с Южной Кореей, заявил РИА «Новости» представитель американского ведомства.

«Соединенные Штаты всегда поддерживали прогресс в межкорейских отношениях, и мы разочарованы недавними действиями КНДР. Мы настоятельно призываем КНДР вернуться к дипломатии и сотрудничеству», — сказал собеседник агентства.

От также отметил, что США по-прежнему будут поддерживать координацию со своим союзником Республикой Корея.

Ранее северокорейское государственное агентство ЦТАК передало сообщение руководства страны о том, что Пхеньян полностью замораживает сотрудничество с Сеулом из-за разочарования в проводимой им политике.

В заявлении властей КНДР говорилось, 9 июня с 12.00 по местному времени КНДР полностью «ликвидирует» коммуникационную линию с Южной Кореей.

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