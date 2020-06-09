Алкоголь, наркотики, домашний арест: как прошли сутки Ефремова после пьяного ДТП

Актер после смертельного ДТП, которое он устроил в состоянии сильного опьянения, полностью признал вину и раскаялся

Таганский суд Москвы отправил под домашний арест заслуженного артиста России Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек. Мера пресечения избрана на два месяца — до 9 августа 2020 года.

Сам Ефремов был согласен с мерой пресечения. «Все это чудовищно произошло. Не возражаю против домашнего ареста», — приводит слова актера «Интерфакс».

Таким образом, и суд, и сам обвиняемый поддержали позицию следствия и прокуратуры, которые ходатайствовали о домашнем аресте.

Присутствовавшая на заседании супруга погибшего в ДТП Сергея Захарова, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера. Она считает, что он должен сидеть в тюрьме.

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет… Хотя бы половину из 12-ти посидит», — сказала жена Захарова.

Ефремову в суде было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

За несколько часов до этого Ефремов был официально задержан до избрания меры пресечения. Взятая с него накануне подписка о невыезде была отменена. Сегодня ближе к вечеру актер был доставлен в УВД Центрального округа Москвы. Однако, по данным издания Baza, допросить его так и не удалось. Ефремов жаловался на плохое самочувствие, давление и боли в груди. Правда, свою вину уже тогда он полностью признал и заявил, что глубоко раскаивается.

Согласно данным экспертизы, на момент аварии в крови Ефремова было 2,1 промилле алкоголя. Это эквивалентно опьянению после примерно бутылки водки. В том, что актер был сильно пьян, сомнений не было изначально. На многочисленных видео, сделанных сразу после аварии, его заносит, а язык заплетается.

Но были у экспертов и неожиданные выводы. Помимо алкоголя, в крови Ефремова были найдены следы кокаина и марихуаны. Однако источник агентства РИА Новости утверждает, что следы эти были остаточные — то есть он не находился под воздействием наркотиков в момент ДТП.

Сотрудники полиции ждали сегодня актера на допрос с самого утра. Но в назначенное время он не явился. Ждали Ефремова не только следователи, но и многочисленные журналисты, караулившие его у дома в районе Чистых Прудов. Но передавать на ленты агентств было практически нечего — виновник аварии не выходил.

Ближе к обеду полиция сама приехала к Ефремову, журналистов отогнали на почтительное расстояние, а дом фактически оцепили. Стражи порядка довольно долго пробыли в квартире подозреваемого. За это время к подъезду несколько раз подъезжали автомобили скорой помощи. Одна из бригад даже поднялась наверх с носилками, но так же с пустыми и вышла. Госпитализации актеру не потребовалось. Адвокат Ефремова Виталий Чернышов, сообщил СМИ, что «Михаил Олегович плохо себя чувствует, поэтому пока его не допрашивают». При этом заверив, что его подзащитный готов давать показания и всецело сотрудничать со следствием.

Только в районе половины шестого вечера Ефремова все-таки вывели из подъезда стражи порядка, усадили в полицейскую машину и увезли в УВД ЦАО. Актер был в черной кофте с капюшоном, защитной маске и темных очках, он опускал голову, стараясь, чтобы его лицо не попало в кадр фотокорреспондентов и операторов. На выкрики журналистов с вопросами он не реагировал.

Весь день устроенное Ефремовым ДТП и его моральный облик обсуждали не только простые россияне, но и коллеги актера по цеху. Произошедшее не оставило равнодушным никого. Все безоговорочно осуждали пьяную выходку, закончившуюся трагедией. Но были и те, кто находил для Ефремова слова поддержки.

Артистка Наталья Штурм заявила, что «даже дети в садике знают, что он пьет как сволочь». По ее мнению, в произошедшем есть вина и окружения актера, которое, зная, что тот злоупотребляет алкоголем, не настояло на личном водителе.

Певица Любовь Успенская утверждала, что незадолго до злополучного ДТП разговаривала с Ефремовым по телефону и сокрушалась, что не смогла распознать признаки «печали и депрессии» и каким-то образом предотвратить трагедию.

Журналистка Ксения Собчак слала Ефремову «лучи поддержки». Она ценит его как яркую, талантливую личность, но читает, что оправдания его действиям нет и быть не может. Также она упрекнула часть аудитории в лицемерии, указав на политизацию происходящего. При этом Собчак обратила внимание на сильную политизацию происходящего. «Если ты «либеральный обком», то защищаешь Мишу, так как он «наш», а если бы на его месте был чиновник «Единой̆ России», то вонь в фейсбуке стояла бы страшная», — написала Собчак в своем Инстаграме.

Жена Ефремова Софья Кругликова рассказала газете МК , что видела последний раз мужа около недели назад. Последние несколько дней дни они даже не связывались по телефону. По ее словам, Ефремов стал сильно пил и «остановить это было практически невозможно.

Михаил Ефремов и Софья Кругликова

Авария со смертельным исходом, виновником которой стал Михаил Ефремов, произошла вечером 8 июня в районе Смоленской площади в центре Москвы. Пьяный актер выехал на своем джипе Grand Cherokee встречку и врезался в фургон, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер, уроженец Рязани Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелые травмы: открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму. В тяжелом состоянии его доставили в НИИ им.Склифосовского. Под утро он скончался в реанимации. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В отношении виновника аварии изначально было возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч.2 ст. 264 УК РФ). Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Ефремова забрали в полицию и отпустили ночью под подписку о невыезде. Уже с утра статья уголовного дела была переквалифицированная на более тяжкую (ч.4 ст. 264 УК РФ), так как в результате аварии погиб человек, а виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.