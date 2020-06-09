Турция выдала сертификаты безопасности от COVID-19 53 аэропортам

«Помимо шести аэропортов, которые были ранее сертифицированы, на сегодняшний день ещё 47 аэропортов получили право иметь сертификат «годности к полётам»», — говорится в заявлении Караисмаилоглу.

По словам министра, меры предосторожности соблюдаются на каждом этапе поездки, отмечает Duvar.

«Приоритетом аэропортов, которые получили сертификат, является наше общественное здоровье и безопасность», — сказал он.

Ранее министр говорил, что в рамках программы сертификации по пандемии орган гражданской авиации разработал ряд правил, которые должны применяться в аэропортах с целью предотвращения распространения коронавируса.

Сертификат распространяется не только на операторов аэропортов и терминалов и наземные компании, но и на транспортные средства, которые доставляют пассажиров в аэропорт, добавил Караисмаилоглу.

Напомним, что Турция возобновила внутренние рейсы 1 июня и планирует начать международные авиаперевозки постепенно, начиная с 10 июня.