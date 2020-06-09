Первый канал объяснил, почему в финале фильма «Брат 2» показали погромы в США

Пресс-служба телеканала прокомментировала неожиданные изменения в финале фильма «Брат 2», когда вместо титров под песню Вячеслава Бутусова «Гудбай, Америка» вдруг начали показывать репортажные съемки погромов в США.

"Брат-2"

СС0.

Пресс-служба телеканала Константина Эрнста полагает, что это был не конец знаменитого фильма Алексея Балабанова и Сергея Бодрова-младшего, а начало выпуска новостей.

«В случае с „Братом 2“ и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма и закончился. А затем начались новости», — отметили на «Первом».

Тем не менее, поклонники фильма остались недовольны таким объяснением и считают, что телеканала грубо нарушил медийную этику.

Напомним, в США уже несколько дней проходят акции протеста, спровоцированные убийством охранника Джорджа Флойда полицейскими во время задержания в Миннеаполисе, пишет ura.ru. Часть демонстраций превращаются в погромы и стычки с полицией. В ходе протестов уже погибли 11 человек.

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