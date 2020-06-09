Роман Барде о целях на Тур де Франс-2020 и выборе команды

В начале года Роман Барде собирался стартовать на Джиро д’Италия, но пандемия и остановка велосезона изменили его планы. Сейчас года 29-летний французский велогонщик команды AG2R La Mondiale находится на распутье – выбирает, в какой велокоманде продолжать карьеру. В интервью французской газете La Montagne он также объявил, что примет участие в Тур де Франс-2020, но не будет ставить целью генеральную классификацию.

Роман Барде: «Не хочу подходить к Туру, как делал это семь или восемь лет. Целиком посвящу себя подготовке, но не собираюсь стартовать с набором целей. В прошлом году поставил много задач, но в итоге остался совершенно разочарованным. Хотя я и выиграл гороховую майку, особой радости мне это не принесло. Мне очень хочется проявлять себя на Туре, поднять руки в победном жесте. Прошлые планы позволили мне дважды финишировать на подиуме, но в 2019 они не сработали.

Хочется вернуться на Тур как действующее лицо — собираюсь больше атаковать, но не фокусироваться на генеральной классификации. Буду пользоваться случаем без груза ожиданий. У меня с Туром особая история, теперь хочу использовать шанс для агрессивного ведения гонки. В этом сезоне я не зациклен на Тур де Франс».

Роман Барде выступает в команде AG2R La Mondiale с самого начала карьеры, с 2012 года. Спортивный агент Романа Барде Йоона Лаукка (Joona Laukka) в интервью Cyclingnews сообщил, что команда Sunweb проявила интерес к подписанию французского велогонщика. Но пока Роман Барде и его агент обдумывают варианты и хотят узнать, в каком направлении планирует развиваться команда AG2R La Mondiale.

Роман Барде: «Обдумываю ситуацию. Сейчас настало то время в карьере, когда я набрал большой опыт, но впереди есть несколько лет, когда я могу быть на пике формы. Мы серьёзно обдумываем и стараемся определить лучший для меня путь развития карьеры, будь это AG2R или другая команда. Я в той точке карьеры, когда логично задуматься о будущем. Пока мы смотрим на детали, ещё ничего не решено».

Йоона Лаукка, агент Романа Барде: «Sunweb знают, что Роман доступен для предложений, вот и всё. Он рассматривает разные варианты, в том числе и возможность остаться. Мы не заявляем, что он точно поменяет команду.

Скажем так, начнём с AG2R, скоро начнутся финальные переговоры. Мы ждём, что они скажут относительно спортивного проекта на ближайшие годы. Знаем, что они предложат контракт, но пока подождём.

Они тоже работают над предложением Роману, не только с финансовой точки зрения, а в целом по проекту. Пока что они не представили всё предложение полностью. Они хотят и дальше работать с Романом, это понятно, в этом сомнений не было. Главное, перспективы команды на ближайшие годы».