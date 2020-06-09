В Москве открылись 80% предприятий в сфере услуг

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В Москве после снятия карантинных мер из-за пандемии коронавируса открылись почти 70% магазинов и 80% предприятий в сфере услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«На сегодняшний день у нас уже практически 70% магазинов открылось и уже почти 80% открылось [предприятий] сферы услуг», — сказал Немерюк.

Он также добавил, что рестораторы так же смогут вернуться к своему бизнесу в ближайшее время, несмотря на то, что «это одна из самых чувствительных отраслей».

Немерюк затруднился ответить на вопрос, сколько предприятий в Москве закрылись из-за пандемии коронавируса. Данные исследования, по его словам, еще не проводились.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в городе отменят ряд введенных из-за коронавируса мер, в том числе режим самоизоляции и пропуска. В связи с этим с 9 июня в Москве начинается первый этап отмены ранее введенных из-за COVID-19 мер: откроются салоны красоты, ветеринарные клиники, начнут работать каршеринг, театры, кладбища, кинотеатры и не только.

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