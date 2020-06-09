Ефремов впервые прокомментировал аварию

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в Москве, признал свою вину.

На вопрос журналистов, считает ли он себя виновным, Ефремов положительно кивнул, передает «Интерфакс».

«Все это, конечно, чудовищно», — цитирует телеграм-канал Mash актера.

Водитель фургона, в который накануне вечером врезался пьяный Ефремов, скончался сегодня в больнице. Погибший — 57-летний уроженец Рязани Сергей Захаров. В Москве он работал водителем-курьером. Сначала в отношении актера возбудили дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ, но впоследствии обвинение ужесточили. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Как сообщает Baza, днем актеру вызвали скорую, но он отказался от осмотра. Адвокат Ефремова рассказал, что его клиент плохо себя чувствует после происшествия.