Москва заняла 21 место по дороговизне жизни для иностранных специалистов

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Москва занята 21 позицию в списке самых дорогих по стоимости жизни городов для иностранных высокооплачиваемых специалистов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Mercer.

Специалисты компании отметили, что за год российская столица поднялась в данном рейтинге (Cost of Living Survey) на шесть позиций.

Первое место в списке самых дорогих городов для экспатов, как и год назад, занимает Гонконг. Вторую строчку занял туркменский Ашхабад. Следом по списку идут Токио, Цюрих, Сингапур и Нью-Йорк.

В компании пояснили, что данные рейтинги составляются для помощи международным корпорациям в размере определения компенсации для своих сотрудников, которые работают за рубежом.

В составлении рейтинга учитываются стоимость жилья, транспорта, питания, одежды, коммунальных услуг, развлечений и медицинского обслуживания.

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