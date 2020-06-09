Рябков заявил, что подключение КНР к переговорам по вооружению усложнит диалог

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Валерий Мельников/РИА «Новости»

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что стремление США подключить к переговорам о контроле над вооружениями Китай существенно усложняет диалог по данному вопросу, передает ТАСС.

«Мы не видим, что Китай готов к этому и что этот подход в ближайшее время может измениться. Это суверенный выбор любой страны», — сказал Рябков.

По его словам, Россия на протяжении долгого времени ведет диалог с КНР по вопросам стратегической стабильности, но не пытается привнести в него «скрытую повестку».

В то же время дипломат заметил, что понимает желание США подключить Китай к трехсторонним переговорам.

Ранее Госдеп США заявил, что планирует прорабатывать вопрос об ограничении наступательных вооружений в случае, если Китай подключится к переговорам и будет участвовать в заключении соглашения.

Департамент выразил мнение, что усиление военной мощи КНР представляет опасность не только для США, но и России.

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