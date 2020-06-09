Радар не работал: суд по MH17 не дождался данных от Украины

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Брифинг Министерства обороны России, касательно крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines…

Брифинг Министерства обороны России, касательно крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17), 17 сентября 2018 года

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Киев передал международным следователям для изучения катастрофы рейса MH17 только вторичные данные с радаров, сообщил нидерландский прокурор Тейс Бергер. Украина объясняет это тем, что в момент крушения борта первичный радар не работал. Дело о катастрофе MH17 расследуют с 2014 года. Следователи полагают, что причиной крушения могла стать запущенная в самолет ракета.

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Украинские власти не предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, первичные данные с радаров. В распоряжении экспертов есть только вторичные сведения, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер.

Он уточнил, что вторичный радар регистрирует только находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолеты.

По его словам, такие радары получают данные от самолетов с включенными передатчиками и не передают информацию о других объектах или самолетах, у которых выключен передатчик.

«Украина объяснила голландскому совету по безопасности, что не было зафиксировано никаких первичных радиолокационных данных, так как радар в этот момент не работал», — пояснил прокурор в ходе судебного заседания 9 июня.

По результатам расследования Совместной следственной группы (ССГ) выяснилось, что радар в Донецке был выключен, так как находился на территории, подконтрольной ополченцам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Радар под населенным пунктом Артемовск был поврежден в ходе боевых действий, а радар в Чугуево находился на плановом обслуживании, уточнил Бергер.

«Расследование данных с украинских гражданских и военных радаров дало ограниченную информацию», — подчеркнул он.

При этом прокурор обратил внимание, что первичные данные российского радара в Усть-Донецком в Ростовской области оказались более полными, чем первичные данные с украинского мобильного военного радара в Харькове. Вместе с тем он отметил, что предоставленные Россией спутниковые снимки были плохого качества. В Китае в ответ на соответствующий запрос ответили, что в момент крушения лайнера их спутник не делал снимки в этом районе.

Проанализировав полученную информацию, эксперты не смогли найти следов запуска ракеты или присутствия военного самолета рядом с малайзийским Boeing.

Бергер детально изложил экспертные мнения по данному вопросу. По его словам, отсутствие сведений об истребителе, который мог бы нанести удар по гражданскому самолету, говорит о том, что его в этом районе не было в принципе.

При этом отсутствие на радаре следов запуска ракеты не подтверждает ее полного отсутствия, подчеркнул эксперт. Он выразил мнение, что ракету из комплекса «Бук М1», которая по размеру меньше дрона, радар мог просто не заметить. Кроме того, он не исключил, что гражданские службы РФ могли не сохранить сведения о ракете или что радар технически не мог заметить ее.

«На основе этих данных мы пришли к выводу, что расследование по радарным данным завершено. Мы не ожидаем, что новые радарные данные могут быть получены», — констатировал он.

Самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года летел из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит в небе над Донецкой областью. На борту находились 298 человек, все они погибли. В сентябре 2016 года ССГ выдвинула мнение о том, что самолет могла сбить ракета, запущенная из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» из подконтрольного ДНР населенного пункта Снежное на востоке Украины.

Следователи полагают, что сама система принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

ССГ называет причастными к катастрофе троих россиян и одного украинца: бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), экс-главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского, его заместителя Олега Пулатова и еще одного подчиненного Дубинского Леонида Харченко. По мнению следователей, они отвечали за переброску «Бука» из России в Донбасс.

При этом Москва заверяет, что она не причастна к катастрофе. По словам президента России Владимира Путина, у российской стороны есть своя версия причин крушения рейса MH17, но западные эксперты не хотят к ней прислушиваться.

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