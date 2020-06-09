Парламент Британии почтил память Джорджа Флойда минутой молчания

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Церемония прощания с Джорджем Флойдом в нью-йоркском Бруклине, 4 июня 2020 года

Andrew Kelly/Reuters

Депутаты парламента Великобритании почтили минутой молчания память афроамериканца Джорджа Флойда, который погибш в США от рук американских полицейских. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter парламента Cоединенного Королевства.

Отмечается, что утром во вторник четыре комитета палаты общин во время своих заседаний провели минуту молчания.

«В британском парламенте нет места расизму: мы считаем, что жизни чернокожих имеют значение. Наше парламентское сообщество поддерживает наших чернокожих друзей и коллег как здесь, так и за рубежом», — указано в сообщении парламента.

4 июня в американском городе Миннеаполис была проведена церемония прощания с Джорджем Флойдом.

Как было известно ранее, 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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