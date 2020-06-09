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Berthier Mugiraneza/AP
Умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. Об этом сообщает правительство страны.
Ему было 55 лет.
Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Нкурунзиза занимал пост главы страны с 2005 года, его президентский срок истекал в августе.
20 мая 2020 года в Бурунди прошли выборы. Нкурунзиза принял решение не выдвигать свою кандидатуру. Победителем на выборах стал кандидат от правящей партии CNDD-FDD Эварист Ндайшиемие с 68,72% голосов
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